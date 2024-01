A reação emocional da esposa de Kenneth Eugene Smith durante a execução com nitrogênio

Kenneth Eugene Smithcondenado no caso de assassinato de aluguel da esposa do pregador Elizabeth Sennett em 1988, tornou-se a primeira pessoa nos EUA a ser executada com gás nitrogênio na Prisão Holman em Atmore, Alabama. Durante o processo de 22 minutos, Smith pareceu permanecer consciente por vários minutos enquanto inalava o gás tóxico através de uma máscara.

A esposa dele, Deanna, supostamente gritou por ele do banco das testemunhas, vestindo uma camiseta “Never Alone”. A execução demorou mais do que o esperado, causando angústia à família, que foi informada de que seria mais rápida.

Smith foi um dos dois homens pagos para matar Elizabeth Sennett pelo marido, Charles Sennettque pretendia arrecadar dinheiro do seguro. Elisabete foi encontrado morto a facadas e Carlos cometeu suicídio uma semana depois.

Perdoado pela família

Sennettfilho, Mikedescreveu a execução como agridoce, reconhecendo-a como um “peso que tirou dos ombros”, mas enfatizou que sua família perdoou os três homens envolvidos no assassinato de sua mãe anos atrás.

“Eu perdoo [Smith],” ele disse.

“Eu o perdoo [for] o que ele fez. Não gosto do que ele fez, mas eles foram perdoados por nós.”

Comissário do sistema penitenciário do Alabama, João Hamminsistiu que a execução decorreu conforme planeado, apesar das preocupações levantadas pelas testemunhas sobre o angustiante processo.

“Parecia que Smith estava prendendo a respiração o máximo que podia”, observou Hamm.

“Ele lutou um pouco contra as restrições, mas é um movimento involuntário e uma respiração agoniante. Então, tudo isso era esperado.”