A reação zombeteira de Brittany e Jackson Mahomes ao serem vaiados em Buffalo mostra o quanto eles adoram ser vilões

Bretanha e Jackson Mahomes teve uma reação interessante sendo vaiado pelos fãs do Buffalo Bills no Highmark Stadium, aparentemente provando que eles abraçar seu papel como vilões dado por muitos críticos online.

Veja Jackson e Brittany Mahomes recebendo vaias dos fãs do Bills

Eles poderiam ser vistos sorrindo e segurando o riso para os zombadores membros do Máfia das contasabsorvendo as vaias durante o emocionante confronto de playoffs entre Chiefs e Bills.

Chefes visados ​​pela Bills Mafia

Taylor Swift e Travis Kelce também foram recebidos com frieza no oeste de Nova York, mas tanto a estrela da música quanto o tight end de Kansas City responderam com amor.

Patrick Mahomes também foi um alvo, enfrentando uma enxurrada de bolas de neve da multidão depois de extinguir as esperanças de Buffalo no Super Bowl mais uma vez.

A família Mahomes tem muitos inimigos

Brittany e Jackson têm muitos detratores online que preferem que as câmeras fiquem no QB do Chiefs em vez de em sua família, mas o vídeo do jogo do Bills mostrou isso claramente, eles não se importam com o que os outros pensam.

Em particular, o irmão mais novo de Patrick Mahomes, Jackson, tornou-se alvo de desaprovação vocal dos Swiftiesque conheceu seu alegações de agressão sexual de 2023que foram descartados recentemente.

Brittany defendeu publicamente o cunhado, fazendo com que os fãs de sua melhor amiga Taylor para direcionar o ódio para ela também.