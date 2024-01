A reconciliação de Will e Jada Smith é genuína ou um golpe de relações públicas?

Will e Jada Pinkett SmithO relacionamento de tem ganhado as manchetes ultimamente, com a recente admissão do casal de sua separação de sete anos. Apesar de sua declaração pública de felicidade romântica renovada e de convivência, o ceticismo paira entre seus amigos e o público.

Segundo fontes, o momento do reencontro, após rumores de um escândalo sexual gay e críticas ao seu compromisso, afetou Jada, que tem 52 anos. Alguns amigos suspeitam que o novo e brilhante arranjo de moradia do casal seja apenas uma estratégia de relações públicas para salvar sua imagem pública. Um amigo próximo revelou ao Straight Shuter através do National Enquirer: “Will e Jada estão formando uma frente unida, encerrando sua separação de sete anos e optando por viver sob o mesmo teto mais uma vez”.

Por que Jada Pinkett e Will Smith escondem o divórcio desde 2016?MC

A tendência do casal para gerir a sua imagem pública através de narrativas cuidadosamente elaboradas tem levantado dúvidas sobre a autenticidade da sua reconciliação. Apesar da demonstração pública de compromisso e felicidade, algumas dúvidas persistem. A fonte compartilhou: “Mas embora eles insistam que estão juntos novamente, algumas dúvidas permanecem. A tendência do casal de administrar sua imagem pública por meio de narrativas cuidadosamente elaboradas não é segredo”.

Jada Pinkett Smith finalmente revelou a separação em 2016, embora tenha sido mantida em segredo por anos até a turnê do livro. Ela admitiu: “Acho que nós dois estávamos presos em nossa fantasia sobre o que achávamos que a outra pessoa deveria ser”. Além disso, ela mencionou durante uma divulgação pública de seu livro: “A verdade é que não vou sair do lado de Will e ele não vai sair do meu. já estive.”

Fãs e mídia não acreditam em suas declarações recentes

Em outra aparição pública durante sua turnê de imprensa, Jada reiterou seu compromisso com Will Smith. Ao falar com Drew Barrymore, ela expressou: “Vamos ficar juntos para sempre”. Esse sentimento ecoou em sua conversa com a atriz, onde ela afirmou: “Vamos ficar juntos para sempre”.

Apesar das declarações públicas, o ceticismo envolve a autenticidade do romance renovado. Os esforços do casal para se apresentarem como um casal feliz após as recentes revelações sobre seu relacionamento deixaram muitos questionando a verdadeira natureza de seu reencontro. À medida que os rumores continuam a circular, resta saber se a reconciliação de Will e Jada é genuína ou apenas uma fachada.