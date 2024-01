A recuperação de Nadal após longa paralisação chega às quartas de final em Brisbane

Rafael NadalO retorno de um ano de folga por lesão chegou às quartas de final do Brisbane International depois de dominar Jason Kubler 6-1, 6-2 na quinta-feira.

O 22 vezes vencedor do Major está jogando como wild card depois que sua classificação caiu para 600 enquanto se recuperava de uma cirurgia no quadril, e ele está desesperado por tempo de jogo antes do Aberto da Austrália neste mês.

A primeira partida oficial de Nadal desde janeiro do ano passado foi uma vitória na terça-feira contra o campeão do Aberto dos Estados Unidos de 2020 e ex-terceiro colocado Dominic Thiem.

“Significa muito para mim”, disse Nadal, “e duas vitórias depois de um longo tempo fora do circuito profissional é algo que, sim, me faz sentir bem e feliz”.

Ele foi mais convincente contra Kubler, um favorito de sua cidade que está em 63º lugar após uma carreira interrompida por várias operações nos joelhos.

Nadal teve 20 vitórias, incluindo alguns forehands violentos e oito erros não forçados. Ele acertou voleios, meio-voleios e sobrecargas. Ele lutou para perseguir arremessos e cobriu a linha de base sem quaisquer sinais visíveis de lesão.

O espanhol de 37 anos perdeu apenas um ponto nos três primeiros jogos de serviço – uma dupla falta no segundo ponto da partida. Mas ele também foi capaz de sair do buraco ao ganhar cinco pontos consecutivos ao enfrentar o breakpoint triplo ao sacar no primeiro set.

“Entrei na quadra tentando ser agressivo com meus arremessos da linha de fundo e funcionou muito bem”, disse Nadal em entrevista na TV. “Foi um jogo muito positivo para mim, (e tenho) a oportunidade de voltar a jogar amanhã.”

O único problema para Nadal foi uma advertência por violação de tempo por demorar muito no intervalo do vestiário entre os sets. Ele encolheu os ombros, dizendo que estava tão úmido que precisava trocar de roupa. Ele prometeu que trabalharia para ficar mais rápido este ano.

Ele enfrentará outro australiano, Jordan Thompson, nas quartas de final na sexta-feira. Thompson teve uma vitória fácil quando o quarto colocado Ugo Humbert desistiu da partida da segunda rodada por causa de doença.

Victoria Azarenka está em território familiar depois de chegar às quartas de final em Brisbane, onde conquistou seu primeiro título WTA em 2009, quando o torneio foi realizado pela primeira vez.

Azarenka bateu Clara Burel da França por 7-5, 6-2 para chegar às quartas de final pela quinta vez em seis viagens para o principal evento de preparação do Aberto da Austrália.

A bicampeã do Aberto da Austrália – em 2012 e 2013 – enfrentará em seguida a terceira colocada Jelena Ostapenko, campeã do Aberto da França de 2017 que derrotou Karolina Pliskova, tricampeã do Brisbane International com grandes saques, por 6-2, 4-6, 6- 3.

Pliskova entrou na partida com uma seqüência de 10 vitórias consecutivas em Brisbane e vinha de uma vitória no segundo turno sobre outra ex-número 1, Naomi Osaka. Mas Pliskova muitas vezes ficou em desvantagem, com Ostapenko marcando 50 vitórias.

Azarenka abriu o Dia 5 em Arena Pat Rafter e rapidamente conseguiu uma vantagem de 4-1 antes de resistir à recuperação do Burel, número 56 do ranking. Ela fez uma pausa no segundo set e finalizou em 92 minutos.

“Senti que sempre que precisava, conseguia melhorar o meu jogo”, disse Azarenka.

Elena Rybakina, número 2, campeã de Wimbledon em 2022, também intensificou seu jogo na vitória por 6-1 e 6-0 sobre o número 13 Elise Mertens.

Melhor semeado Aryna Sabalenkacampeão do Aberto da Austrália, disputava uma partida noturna contra Zhu Lin.

Do lado masculino, o campeão de 2017, Grigor Dimitrov, venceu Daniel Altmaier por 6-1, 6-2, com 20 vitórias e apenas cinco erros não forçados. Dimitrov enfrentará em seguida o wild card australiano Rinky Hijikata, que venceu o qualificador tcheco Tomas Machac por 5-7, 6-2, 7-6 (4).