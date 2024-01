A resposta rude de Neymar a quem zomba de seu peso

Tseu último fim de semana, polêmica cercada Neymar depois que ele foi visto em Romáriofesta de 58 anos. O jovem de 31 anos recebeu muitas críticas por sua aparência física, sendo que quem viu as fotos o chamou de gordo.

A resposta atrevida de Neymar aos comentários de inimigos sobre ele ser gordo

No dia 17 de outubro, o atacante brasileiro sofreu uma lesão enquanto jogava pelo seu atual clube da Arábia Saudita. Al-Hilalrompendo o ligamento cruzado anterior e o menisco da perna esquerda, o que o impediu de treinar ou jogar futebol desde então.

Lesões não foram boas para o primeiro Santos estrela ao longo do final de sua carreira, e foi calculado que Neymar perdeu cerca de 424 dias de ação desde 2020 devido a lesão,

Depois da última doença, Rodrigo Lasmarmédico da seleção brasileira, garantiu que o craque brasileiro não poderá retornar aos gramados até o início da temporada 2024-2025.

Como Neymar respondeu às zombarias do peso?

Nas redes sociais, foram publicadas muitas fotografias, algumas delas falsas, que mostram o avançado com uma moldura muito mais larga do que o normal. O próprio Neymar rejeitou as alegações de que ele é ‘gordo’, enviando uma mensagem forte para aqueles que o criticaram.

“O treino de hoje terminou. Ganhei um peso de beleza. Mas gordo? Não, acho que não. Chupem, odiadores”, pode-se ouvir Neymar dizendo em uma história postada em seu Instagram, enquanto levanta a camisa.

“Chupe, odiadores, chupe ou fique com medo”.

Uma polémica que cresceu ainda mais depois da fotografia que Cristiano Ronaldoque atualmente joga na mesma liga que Neymarmas para Al Nassr, postou em sua conta do Instagram, mostrando-se sem camisa, revelando a incrível condição física em que se encontra. Tudo isso porque ele está prestes a completar 39 anos, oito anos mais velho que Neymarno dia 5 de fevereiro, o que gerou grandes comparações entre as duas estrelas, com foco na enorme diferença de idade.