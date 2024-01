A saúde de Franz Beckenbauer piora: de que doenças ele sofre?

Franz Beckenbauerpossivelmente o mais importante jogador de futebol alemão da história, teve vários meses em que a sua saúde se deteriorou de forma consistente e, segundo o jornal alemão Spiegel, o Kaiser, de 78 anos, encontra-se num estado muito delicado, razão pela qual todo o comunidade mundial do futebol uniu forças para desejar-lhe boa sorte.

“Se eu dissesse agora que ele está bem, estaria mentindo e não gosto de mentir. Ele não está se sentindo bem. É um constante sobe e desce”, revelou Valter, Franciscodo irmão, que vem sofrendo com uma piora no estado de saúde desde abril.

Lionel Messi não foi o verdadeiro motivo pelo qual Luis Suarez ingressou no Inter MiamiParker Johnson

Foi apontado que Francisco sofre de uma “deterioração significativa que afecta tanto o seu julgamento como a sua memória, sem perspectivas de melhoria”.

Além disso, ele teve diversos problemas de saúde nos últimos anos: duas cirurgias cardíacas e um implante de quadril. Além disso, em 2019 revelou que perdeu a visão de um olho.

Enquanto em agosto deste ano, Lothar Matthausoutro histórico do futebol alemão, expressou uma mensagem preocupante sobre Beckenbauersaúde de: “Esperamos que ele melhore novamente. Franz sempre disse que a saúde é a coisa mais importante na vida. Ele não tem isso no momento.”

O Kaiser e sua brilhante carreira como jogador de futebol e treinador

Aliás, nesta terça-feira, 2 de janeiro, a emissora alemã ARD lançará o documentário ‘Beckenbauer’, que tratará da vida de uma das maiores lendas do futebol alemão.

O Kaiser ganhou a Bola de Ouro duas vezes e foi incluído no Dream Team deste prêmio em 2020, além de ser um jogador histórico Bayern de Munique e campeão mundial com a Alemanha em 1974 como jogador e em 1990 como treinador.

Beckenbauer é considerado um dos melhores jogadores de futebol da história, com uma carreira brilhante que teve seu auge na década de 1970.