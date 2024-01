A surpreendente revelação de Erin Andrews sobre Travis Kelce: Todos os Swifties estão morrendo de vontade de saber!

EUem uma entrevista que ressurgiu entre Swifties nas redes sociais, a repórter da Fox NFL, Erin Andrews, pode ser vista compartilhando um detalhe peculiar sobre o tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Para a alegria dos Swifties, Andrés rotulado Kelce como o jogador mais cheiroso da NFL, acrescentando um toque intrigante à imagem do renomado atleta.

Erin Andrews revela o perfume característico de Travis Kelce

Durante a entrevista, Andrews contou de forma divertida seu encontro com Kelceobservando que ele “cheira a sonho” e atribuindo o aroma a Louis Vuitton.

A revelação despertou curiosidade entre os fãs, com Andrés narrando um incidente humorístico envolvendo a reação de sua equipe à fragrância distinta.

“Outra coisa sobre ele,” Andrés disse no vídeo.

“Garotos e garotas adoram isso porque tenho uma história sobre ele com minha equipe. Sentei-me com ele e ele cheira como um sonho. Ele dirá: ‘É Louis, querido.’

“Eu o abracei para me despedir, depois fui a uma reunião da equipe com um monte de caras e eles disseram, ‘Como foi a entrevista com Kelce?’” ela adicionou. “Isso foi no ano passado. Eu pensei, ‘Venha me cheirar.’ Os caras diziam: ‘Uau. Ele é ótimo.'”

Kelce deve perder noite importante para Taylor Swift

Travis Kelce enfrenta um conflito de agenda com Taylor SwiftGlobos dourados noite em Domingo.

Apesar de estar em Os anjos para o Chefes jogo fora de casa 7 de janeiro, Kelce não poderá andar no tapete vermelho ou comparecer à festa pós- Swift noite potencialmente premiada.

Uma fonte revelou que Kelceinfelizmente, tem que voar de volta para Cidade de Kansas com a equipe imediatamente após o jogo, por NFL diretrizes.

Taylor Swift é indicado em uma nova categoria no Globos dourados.

A estrela pop de 34 anos é reconhecida por seu filme-concerto, “Taylor Swift: The Eras Tour”, na categoria de sucesso cinematográfico e de bilheteria.