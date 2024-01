A tatuadora franco-israelense Mia Schem sobre o sequestrador do Hamas: Essa foi a única razão pela qual ele não me estuprou…

A A tatuadora franco-israelense de 21 anos compartilhou sua experiência angustiante de ser sequestrada e mantida em cativeiro por terroristas do Hamas por 54 dias.

A jovem, identificada como Esquemaque possui dupla cidadania israelita e francesa, revelou detalhes sobre o seu cativeiro, expressando a sua convicção de que um único factor a poupou de novos horrores.

Durante sua provação, Esquema foi confinada em um quarto escuro, sujeita à vigilância constante de seu captor. A família insultou-a e deixou-a passar fome, criando uma atmosfera de medo e incerteza.

“A esposa dele estava fora do quarto com as crianças”, Esquema disse ao Canal 13. “Essa foi a única razão pela qual ele não me estuprou.”

Mantida perto da Faixa de Gaza, ela temeu a morte e suportou o impacto das contra-ofensivas israelitas, com bombas a abalarem a casa palestiniana onde estava mantida.

“[I was] fechado num quarto escuro, proibido de falar, proibido de ser visto, ouvido, escondido”, Esquema adicionado. “Há um terrorista olhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, olhando, estuprando você com os olhos.

“Há medo de ser estuprada, há medo de morrer. A esposa dele odiava o fato de eu e ele estarmos na mesma sala.

“Isso era tudo que você tinha aí. Mas ela era tão má, ela tinha olhos tão maus.”

Capturado em um festival

EsquemaA jornada traumática de Israel começou durante o violento ataque ao festival de música Nova, com a presença de jovens festivaleiros israelitas.

Com um tiro no braço durante o ataque, ela tentou escapar, apenas para ter seu carro alvejado e incendiado pelos terroristas. Forçada a entrar numa camioneta, ela foi transportada para Gaza, onde foi prestado tratamento médico improvisado ao seu braço ferido.

Apesar de suportar os horrores do cativeiro, Esquema sobreviveu e estava entre os reféns libertados durante um breve cessar-fogo em novembro.