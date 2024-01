A temporada de 2023 de Jordan Love é oficialmente melhor do que qualquer temporada de um Bears QB…

EUnão foi a temporada mais fácil para Jordão Amor e a Empacotadoresmas graças a uma recente onda de sucesso, Baía Verde está bem posicionado para devolver o NFL playoffs menos de um ano depois de negociar o lendário Aaron Rodgers.

Amor no domingo tornou-se um dos três quarterbacks que lançaram pelo menos 30 passes para touchdown em 2023 enquanto ele guiava os Packers para um Vitória por 33-10 sobre o Minnesota Vikings – uma vitória que elevou o recorde do Green Bay para 8-7 e criou um “vencer e entrar“cenário para Semana 18. O desempenho de Love nas últimas sete semanas – um período que viu o Green Bay chegar a 5-2 – permitiu-lhe acumular estatísticas que ultrapassaram a melhor temporada de qualquer quarterback na história do rival. Ursos de Chicago.

Packers hospedam Bears para todas as bolinhas de gude

O amor é 3.843 jardas de passe em 2023 são cinco a mais que Erik Kramerque detém Chicagoo recorde de todos os tempos de jardas passadas em uma única temporada – uma marca recuada em 1995. Os 30 touchdowns de Love nesta temporada – o primeiro como titular do Green Bay – também ultrapassam KramerOs 29 passes de TD de 1995, mais do que qualquer outro Ursos quarterback.

O amor irá competir contra Justin Campos e os Bears no final da temporada regular no próximo domingo – e se os Packers completarem a temporada vencendo seus rivais de longa data, Green Bay garantirá uma das vagas restantes do wild card e provavelmente visitará o Dallas Cowboys sobre fim de semana curinga. Isso daria a Chicago um roteiro para o futuro com Campos abaixo do centro – e seu caminho potencial para melhorar dramaticamente em 2024 vem através do rascunho em abril.

A escolha geral nº 1 mudará as coisas?

Chicago mantém a esperança de que Fields estabeleça novos padrões de franquia para o sucesso do quarterback, e 2023 foi um passo à frente nesse sentido. Os Bears têm apenas 7-9 e fora da disputa dos playoffsmas eles têm sido um dos times mais quentes do futebol desde novembro – eles têm venceu cinco dos últimos sete jogos e provavelmente manterão o treinador principal Matt Eberflus para a próxima temporada.

O núcleo em torno de Fields – que foi responsável por 3.044 jardas e 20 touchdowns nesta temporada – poderia ser reforçada se Chicago fosse a escolha geral número 1 no Draft de 2024 da NFL para descer e selecionar outro receptor amplo para complementar o wideout nº 1 DJ Moore. Director Geral Ryan Pólosque adquiriu esta escolha do Carolina Panteras no ano passado, também poderia empacotá-lo em um acordo para adquirir mais seleções ou mais jogadores para construir profundidade, já que 2024 assume grande importância para a sofrida franquia.