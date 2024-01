A turnê global e a presença na mídia de Taylor Swift a levaram a 1,7% de participação no mercado de música gravada dos EUA

EUem 2023, Taylor Swift continuou seu domínio no mercado de música gravada dos EUA, respondendo por 1,7% de todo o mercado, de acordo com o relatório de final de ano da Luminate, o parceiro de dados da indústria anteriormente conhecido como SoundScan.

Isto não é nenhuma surpresa depois de um ano em que Rápido embarcou em uma turnê global de grande sucesso e manteve uma forte presença em várias plataformas de mídia. O relatório estima que uma em cada 78 transmissões de áudio sob demanda nos EUA era uma música do Swift, excluindo o conteúdo de vídeo.

Taylor Swift é criticada por Megyn Kelly pela piada de Joe Koy na NFL durante o Globo de OuroMC

Brilhante CEO Rob Jonas expressou seu entusiasmo sobre a tendência de expansão do streaming global, afirmando: “À medida que a tendência do streaming global se expande, evidenciada por um aumento de +34% em 2023, de acordo com nossos dados, a Luminate está comprometida em melhorar o escopo internacional dos dados e insights que fornecer.”

Ele também destacou os esforços da empresa na gestão de dados, incluindo novas parcerias com empresas como Deezer, Melon, Flo e Anghami.

O relatório revelou tendências e métricas significativas para 2023. O total global de streaming sob demanda, incluindo áudio e vídeo, cresceu 33,7%, com o streaming de áudio sob demanda aumentando especificamente 22,3%.

Nos EUA, o streaming de áudio sob demanda teve um crescimento de 12,7%, marcando o segundo ano consecutivo de aceleração do crescimento do volume. Além disso, o hip-hop continuou sendo o gênero musical mais consumido nos EUA, enquanto o Afrobeats e o K-pop emergiram como os gêneros de crescimento mais rápido no streaming.

A música mundial teve um crescimento significativo

O relatório também se aprofundou nas tendências de género, destacando o crescimento significativo da música mundial, que inclui K-Pop e Afrobeats, com 26,2%. Também esclareceu as preferências dos ouvintes da Geração Z Country, que têm maior probabilidade de descobrir novas músicas por meio de serviços de streaming e ouvir playlists compartilhadas por familiares e amigos.

Além disso, a música regional mexicana registou um crescimento substancial de 60% nos fluxos de áudio a pedido nos EUA, com concentrações mais elevadas na costa oeste e nas regiões do sudoeste.

Em termos de idioma e localização, seis artistas de música latina alcançaram mais de 1 bilhão de transmissões de áudio sob demanda nos EUA, com uma diminuição na participação de streaming de conteúdo em inglês entre as 10.000 principais faixas de streaming.

No geral, o relatório fornece informações valiosas sobre o cenário em evolução da indústria musical. Jonas enfatizou a abordagem colaborativa adotada pela Luminate e expressou entusiasmo em continuar esta abordagem em 2024. Com estes insights, é evidente que a indústria musical está em constante evolução, impulsionada pelas tendências globais de streaming e pelas mudanças nas preferências dos ouvintes.