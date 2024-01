A última aposta de Mattress Mack no Super Bowl, que lhe rendeu meio milhão de dólares

FAmado Houston Astros fã e magnata dos móveis do Texas Jim McIngvalemais conhecido como ‘Colchão Mack‘, mais uma vez apostou alto na vitória de um de seus times, e assim como aconteceu com o Astros durar MLB temporada, ele mais uma vez perdeu muito dinheiro.

De acordo com o The New York Post, Mattress Mack perdeu US$ 500.000 em três apostas diferentes para o Houston Texanosum deles apostando que chegariam ao Super Bowlo que obviamente não aconteceu, já que os texanos perderam na Rodada Divisional para o Corvos de Baltimore.

A teoria de Mattress Mack sobre por que ele perdeu a aposta no jogo do Houston Astros

Apostas do colchão Mack

Colchão Mack não teve muita sorte com apostas recentemente, pois apostou cerca de US$ 6,9 milhões na repetição dos Astros como campeões da World Series em 2023.

Ele poderia ter ganhado US$ 43,4 milhões nessa aposta, o que não aconteceu porque o outro time do Texas, o Rangers, venceu o Fall Classic em 2023, o primeiro de sua história.

Além disso, Mattress Mack perdeu uma aposta de US$ 1 milhão de que os Longhorns da Universidade do Texas ganhariam o título nacional da NCAA, o que obviamente também não aconteceu.

O jogador de 72 anos ficou conhecido por suas grandes apostas esportivas, principalmente com os Astros, e ganhou US$ 75 milhões na última temporada apostando no sucesso deles, e que o time venceria a World Series de 2022 contra o Philadelphia Phillies.