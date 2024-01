A última citação de Micah Parsons fez os fãs dos Cowboys se perguntarem se ele poderia realmente sair em breve

Tele Dallas Cowboys amor Micah Parsons. Micah Parsons adora jogar no Dallas Cowboys. Mas no NFLnada é garantido para durar para sempre.

Esse é o caso do coordenador defensivo dos Cowboys Dan Quinn, que provavelmente partirá para uma segunda passagem como treinador principal em outro lugar na entressafra. É possível que Quinn leve alguns Cowboys com ele aonde quer que vá?

Micah Parsons seguirá Dan Quinn para fora de Dallas?

De acordo com Parsons, isso é um possibilidade.

“Dan é meu cara. E se ele me deixar, é sempre amor. Ele pode me levar com ele, nunca se sabe… É a natureza do negócio. Pode ser minha última viagem com Q. E se for , vamos garantir que seja muito bom.”

Quinn é considerado um forte aposta para substituir Pete Carroll Enquanto o Seattle Seahawks treinador principal. Quinn passou várias temporadas em Seattle no passado, mais recentemente em 2013 e 2014 como coordenador defensivo de Carroll.

Quinn poderia realmente convencer Parsons a deixar Dallas? Parsons não é um agente livre até 2026mas ele está previsto para um extensão massiva de contrato assim que nesta entressafra.

Onde quer que Quinn vá, ele pode tentar persuadir a diretoria a buscar uma troca pela Parsons devido ao seu relacionamento estreito e ao imenso talento de Parsons. Será difícil, porém, já que o dono dos Cowboys Jerry Jones tem insistido consistentemente que farão o que for necessário para manter o pass-rusher.