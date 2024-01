A única estatística de Dak Prescott que pode virar os fãs dos Cowboys contra ele

Most NFL os fãs perceberam que o Dallas Cowboys esta semana estaria se preparando para um Jogo de playoffs divisionais da NFC no Estádio AT&T contra o Leões de Detroit – uma equipe Vaqueiros derrotado durante a temporada regular. Mas não foi assim que as coisas aconteceram para os Cowboys, que estão lambendo as feridas após uma saída desastrosa no primeiro turno para o Green Bay Packers.

Uma temporada que começou com Super Bowl o hype terminou em mais decepção para Dallas – e muitos apontaram o dedo diretamente para o quarterback Dak Prescott. O anti-Prescott a multidão pode apontar para uma estatística em particular para defender que o dono dos Cowboys Jerry Jones deve descartar o jogador de 30 anos já nesta entressafra.

Deion Sanders deve ser o próximo técnico dos Cowboys no lugar de Bill Belichick, diz RG3

Porcentagem de vitórias nos playoffs de Prescott

A derrota dos Cowboys para o Empacotadores foi a quinta derrota nos playoffs da carreira de Prescott – em apenas sete jogos. Isso o liga Alex Smith e Billy Kilmer para o pior recorde pós-temporada para um quarterback na história da NFL – entre os sinalizadores que fizeram pelo menos cinco partidas nos playoffs.

Embora Prescott tenha tido um segundo tempo forte no domingo e terminado apenas com seu segundo jogo de 400 jardas na temporada de 2023 da NFL, o estrago já estava feito há muito tempo. Dak comecei a cozinhar depois do intervalo. Prescott lançou duas interceptações no primeiro tempo e vi um retornar para um touchdown como os Cowboys ficaram para trás por 27-0. Ele finalmente se recuperou para lançar três touchdowns para o tight end Jake Fergusonmas essas foram pontuações ruins que serviram apenas para tornar a margem de derrota um pouco mais respeitável.

Dallas seguirá em frente com Dak?

Se Jones azeda com Prescott e decide que não pode ser o quarterback dos Cowboys por um longo prazo, é provável que ele tenha que esperar até o tricampeonato Pro Bowl o contrato da seleção expira. A temporada de 2024 é o último ano do contrato de Prescott, e seu Limite de US$ 59,5 milhões atingido – o segundo maior para qualquer jogador da NFL – o torna praticamente não negociável.

Prescott liderou a NFL com 36 passes para touchdown nesta temporada contra apenas nove interceptações. Mesmo tendo se desfeito nos playoffs mais uma vez, a derrota por 48-32 para os Packers deixou claro que Prescott não é o maior problema que os Cowboys enfrentam. Jones poderia decidir estender o contrato de seu quarterback e fortalecer a defesa ou simplesmente reformular a comissão técnica.