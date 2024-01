A vitória de Olivia Dunne nos LSU Tigers gera discussão sobre sublinhados intencionais

Olivia DunneOs LSU Tigers foram criticados por terem recebido uma pontuação considerada favorável durante a abertura da SEC em 19 de janeiro.

Em sua melhor forma, a tropa de ginástica da Louisiana ultrapassou o sexto colocado Kentucky, marcando 198.125 no último encontro no Pete Maravich Assembly Center na sexta-feira. Na verdade, foi a pontuação mais alta de qualquer faculdade nos Estados Unidos em três competições e marcou Clark50ª vitória à frente da organização.

Pontuações perfeitas foram concedidas a Kiya Johnson e Haleigh Bryant na frente de mais de 12.000 fãs que ajudaram a conseguir LSU além da linha contra o Kentucky, que foi descrito como “difícil” de competir por seu técnico.

“Precisávamos disso. É bom saber que temos opções”, disse Jay Clark, o treinador principal da LSU. “Dissemos à equipe o tempo todo que queríamos ser capazes de misturar as coisas e conseguir alguns looks diferentes para ver o que realmente ficava melhor no final.

“No geral, estamos orgulhosos deles, Kentucky é uma grande equipe, muito crédito vai para eles. Este é um lugar difícil para as pessoas competirem. Eles são muito limpos, não perdem muita coisa. Eles nos empurraram. Estou muito orgulhoso de que a equipe tenha permanecido onde precisava mentalmente enquanto avançávamos.”

LSU viajará para enfrentar o Missouri no Hearnes Center na próxima semana, na sexta-feira, 26 de janeiro, às 19h30 CT, na rede SEC.

Reivindicações de pontuação injusta

Alguns fãs não estão impressionados com as pontuações atribuídas a LSUalegando que seu desempenho não atendia aos padrões necessários para se tornar o terceiro desempenho com maior pontuação na história da faculdade.

Quando questionados por gymnastics_now no Instagram o que pensavam sobre o concurso, depois que a conta deu a entender que havia pontuação incorreta, eles não hesitaram em falar o que pensavam

“Deve ser frustrante para Arianna e Kentucky”, comentou um usuário no Instagram. “Se um juiz vai tirar nota 10 por se inclinar para trás e cair de uma aterrissagem e ignorar a nova regra de aterrissagem, então o mesmo juiz pode decidir não fazer nenhuma dedução pela amplitude. …

“Mas o código não diz que você precisa lançar um cofre através do teto como Haleigh faz. Pelo código, Ariannade [Patterson’s] o cofre era melhor.”

Enquanto alguns seguiram um caminho diferente ao afirmar que o Kentucky foi destacado durante a competição, permitindo à LSU reivindicar a vitória durante uma disputa acirrada.

“Kentucky foi destacado a noite inteira !!!”, comentou um segundo usuário. “Worley mereceu um DEZ por dezenas de rotinas. Diga-me onde estava a dedução no andar dela esta noite???”