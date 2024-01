A vitória do San Francisco 49ers irrita os fãs e levanta suspeitas: é oficial, a NFL é fraudada

TA NFL foi acusada de fraudar a pós-temporada em favor do São Francisco 49ers depois de terem derrotado o Green Bay Packers 24-21 no Estádio Levi’s.

Christian McCaffrey, mais uma vez, intensificou-se para o time californiano marcando dois touchdowns quando seu time saiu da prisão depois de perder por 21-14 faltando um quarto para o fim. Agora eles estão a apenas um jogo de um Super Bowl aparência e eles vão esperar para ver com quem jogarão no jogo da Conferência NFC.

Apesar disso, há críticas de que a NFL e o esporte estejam favorecendo o 49ers após uma polêmica decisão dos árbitros no primeiro tempo do jogo contra o Empacotadores.

Chegou o momento em que Jordão AmorO time de Bradley estava na zona vermelha e o quarterback tentou ser tímido em uma situação de quarto para um, em busca de uma jogada de primeiro para gol. No entanto, os árbitros consideraram a jogada curta, resultando em uma virada do 49ers nas descidas.

A partir dessa jogada, os 49ers marcaram seu primeiro touchdown do jogo para fazer o 7-3 de uma posição onde poderiam ter perdido por 10-0 para o time visitante, deixando os torcedores furiosos.

Um usuário escreveu no X.com, antigo Twitter: “É oficial que o @nfl está fraudado”.

Um segundo concordou, escrevendo: “A NFL é a maior propaganda esportiva fraudulenta de todos os tempos”.

Um terceiro compartilhou o sentimento dizendo: “A Rigged NFL queria que os 49ers vencessem este jogo por todos os meios necessários desde o início”.

Os bons momentos do esporte

Embora sejam o cabeça-de-chave da NFC, os 49ers estiveram nas cordas durante grande parte do jogo contra um time que teve que ser levado a sério depois de esmagar o Dallas Cowboys na rodada anterior.

E, como muitas personalidades do esporte lhe dirão, as competições podem se resumir a momentos escassos, em vez de histórias e jogadas abrangentes. Foi exatamente isso que aconteceu na Bay Area na noite de sábado.

Enquanto liderava por 21-17, Anders Carslon perdeu uma tentativa de field goal que aumentaria sua vantagem para sete pontos, valendo um touchdown. Aquele chute fracassado foi todo o quarterback do 49ers, Brock Purdyprecisava assumir.

Ele cuidadosamente enfiou os 49ers no campo, um passe de cada vez, colocando McCaffrey ao alcance para marcar um touchdown corrido e vencedor do jogo que viu os californianos progredirem e o time de Wisconsin continuar sonhando com o que poderia ter sido.