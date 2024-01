A vitória dos Chiefs em Buffalo os deixou tremendo: a água quente supostamente foi desligada após a vitória nos playoffs

AEnquanto o Kansas City Chiefs comemorava uma vitória difícil por 27-24 sobre o Buffalo Bills na rodada divisional dos playoffs, uma reviravolta inesperada os deixou sentindo um arrepio, literalmente.

Tackle esquerdo Donovan Smith levou para X sobre noite de domingo para expressar uma reclamação pós-jogo no vestiário em Estádio de destaque alegando que o time não tinha água quente no vestiário.

Incidente com água quente não é o primeiro nesta temporada da NFL

O Chefes triunfo garantiu a sexta participação consecutiva no Jogo do Campeonato AFCum feito notável na história pós-fusão da NFL.

No entanto, o brilho caloroso da vitória foi alegadamente extinto quando o Contas supostamente desligar o água quente no Chefes vestiário. Parece que as condições frias em Búfalo não estavam confinados ao campo de jogo.

Esta não é a primeira vez que os chuveiros param inesperadamente nesta temporada devido a aquecedores de água com defeito em um jogo de rivalidade.

Um incidente semelhante ocorreu em novembro durante um jogo entre o New York Giants e o Washington Commanders, embora daquela vez estivesse mais ligado às peculiaridades do Campo FedEx.

No entanto, o que diferencia isto é o alegado despeito por trás das ações do Contas.

O Contascalados sobre o assunto, não se manifestaram sobre a água quente – ou a falta dela – que o Chefes supostamente experimentado após o jogo disputado em um clima arrepiante de 20 graus.

No entanto, parece que os atuais campeões do Super Bowl não ficaram muito intimidados com as chuvas frias.

Chefes estão de olho nos Ravens

O Chefescom a segunda sequência mais longa de chegar ao jogo do campeonato da conferência desde o 1970AFL/NFL fusão, agora estão voltados para enfrentar Lamar Jackson e o Baltimore Ravens com melhor classificação.

Apesar da inesperada recepção fria em Búfaloo Chefes não se intimidam em sua busca para se tornarem a primeira repetição Super Bowl campeões desde o Patriotas de 2003-2004.

Enquanto comemoram a vitória, a mais longa seca de campeões consecutivos da liga em Super Bowl história, eles vão para Baltimore com os olhos postos em fazer história.

O Jogo do Campeonato AFC está agendado para o próximo Domingo, 28 de janeirono 15h horário do leste dos EUA