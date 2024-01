Aaron Rodgers é duramente criticado por deixar o Green Bay Packers: ‘Ele tem baixo QI’

Tele ataca contra Aaron Rodgers não pare com o mais recente âncora esportivo Colin Cowherd, conhecido por suas abordagens incendiárias no mundo dos esportes americanos. Em um de seus últimos desabafos, ele está convencido de que Aaron Rodgers não tem um QI alto no futebol porque escolheu deixar o Green Bay Packers para jogar pelo New York Jets. Durante o período em que o veterano QB tomava uma decisão sobre seu futuro, ele estava prestes a se tornar um pária devido à sua forte postura em relação às vacinas e à pandemia de Covid-19. A NFL o suspendeu por muito tempo por se recusar a tomar a vacina, foi aí que todos os ataques começaram a vir em sua direção.

Cowherd ataca Aaron Rodgers

Colin Cowherd não deu nenhum soco em Aaron Rodgers em seu show, onde criticou o QB dos Jets por deixar o Green Bay Packers. Ele disse: “Ele tinha um treinador ofensivo inteligente. Ele tinha uma linha ofensiva muito boa, ficou em terceiro lugar. Ele tinha um running back estrela, e eles acabaram de convocar Romeo Doubs e Christian Watson – jovens recebedores muito, muito talentosos. E Aaron disse, ‘Nah, eu quero ir para um treinador de defesa [Robert Saleh] com histórico de derrotas, para a 31ª linha ofensiva do ranking. Esqueça a vacina e as opiniões políticas, o QI de Aaron no futebol não é muito alto. Quando olho para Aaron Rodgers, foi ilusão ou apenas narcisismo e arrogância?”

Esses ataques ocorrem na sequência do confronto público de Aaron Rodgers com o apresentador de televisão Jimmy Kimmel, que também ataca Rodgers há anos em seu programa. Aaron decidiu responder a todas as trollagens de Jimmy insinuando que ele fazia parte da infame lista de clientes de Jeffrey Epstein. Como era de se esperar, Jimmy Kimmel não ficou muito feliz com isso e criticou Aaron Rodgers por isso. Além disso, ele ameaçou processar o QB por colocar sua família em perigo. Colin Cowherd é apenas o mais recente de um número substancial de ataques contra ele.