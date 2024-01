Aaron Rodgers é eleito o jogador mais inspirador dos Jets, apesar da temporada de 4 snaps

Aaron Rodgers recebeu uma grande honra dos Jets – ele acabou de ser eleito o jogador mais inspirador do time… isso apesar de ter jogado apenas alguns segundos pelo NY na temporada de 2023.

Bom treinador Roberto Saleh explicou em uma reunião com repórteres há poucos minutos que os próprios jogadores fizeram a escolha… dizendo que isso mostra o quão valioso Rodgers foi para o time nesta temporada – mesmo que ele não tenha conseguido sair dos bastidores.

Rodgers, é claro, chegou a Nova York com expectativas do Super Bowl, mas ele legal seu Aquiles apenas quatro vezes na abertura da temporada contra o Buffalo Bills, em setembro. 11 … dar nunca mais voltou ao campo .

Ele trabalhou como um louco para voltar – e na verdade acabou retornando aos treinos dos Jets no final do ano, embora com capacidade limitada. E, claramente, seus companheiros apreciaram o esforço.