Aaron Rodgers eleito o jogador mais inspirador do New York Jets na temporada de 2023 por seus companheiros de equipe

Aaron Rodgers‘temporada de estreia com o Jatos de Nova York foi interrompido após apenas quatro jogadas, mas seu impacto foi inegável. Apesar do revés, seus companheiros o votaram como o jogador mais inspirador dos Jets para a temporada de 2023, refletindo o profundo efeito que ele teve no time.

Treinador Roberto Saleh enfatizou o cuidado genuíno de Rodgers com seus companheiros de equipe, afirmando: “Eu já disse isso um milhão de vezes: ele ama seus companheiros de equipe, e seus companheiros o amam. Ele é tão intencional na forma como aborda todos no prédio. Ele é muito atencioso no caminho ele faz coisas e é um ser humano tremendo. Ele realmente merece esse prêmio.

A narrativa da lesão de Aquiles de Rodgers e sua determinada tentativa de retorno se tornaram um enredo definidor da temporada desafiadora dos Jets, que terminou com um recorde de 6-10. Apesar de ter sido operado apenas dois dias depois de romper o tendão de Aquiles esquerdo em setembro, Rodgers notavelmente voltou a praticar 2 meses antes do tempo típico de recuperação.

Em meio ao ceticismo de especialistas médicos sobre seu retorno ao jogo, o quarterback de 40 anos permaneceu resoluto, expressando sua disposição de jogar com capacidade inferior à capacidade total se o time estivesse na disputa dos playoffs. No entanto as esperanças dos Jets nos playoffs foram frustradas em 17 de dezembro com uma derrota por 30-0 para o Golfinhos de Miamilevando Rodgers a anunciar o fim de sua temporada apenas dois dias depois.

Rodgers inspira seus companheiros de equipe

Tackle esquerdo Duane Brown elogiou a recuperação inspiradora de Rodgers, afirmando: “É inspirador, cara. Essa é uma das lesões mais difíceis de se recuperar. Ver sua recuperação, mesmo sem estar em campo, foi notável. E a atitude que ele tem – eu Tenho certeza que o dia a dia não é fácil, mas ele não reclama disso.”

Durante sua ausência de três meses do time, Rodgers se dedicou à reabilitação perto de sua casa em Malibu, Califórnia, participando da maioria dos jogos e voltando ao time em tempo integral no final de novembro, quando sua janela de treinos foi aberta.

Olhando para o futuro, o quatro vezes MVP expressou seu desejo de jogar pelo menos mais duas temporadas com os Jets. Apesar de ter contrato até 2025, o último ano não está garantido. Adicionalmente, Rodgers teve um corte salarial significativo antes da temporada, proporcionando alívio imediato do limite para os Jets.

O prêmio de jogador mais inspirador leva o nome Dennis Byrdum ex-Jet que quebrou tragicamente o pescoço enquanto jogava em 1992 e mais tarde morreu em um acidente de carro em 2016. O Jatos também anunciou outros prêmios internos, incluindo MVP da equipe, concedido ao linebacker Quincy Williams.