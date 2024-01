Aaron Rodgers não aparecerá mais no McAfee Show nesta temporada, Pat anuncia

“Então, Aaron Rodgers terça-feira, 4ª temporada, terminou”, disse McAfee na manhã de quarta-feira, apesar do fato de Rodgers supostamente se juntar ao programa por mais algumas semanas.

Pat continuou… “Haverá muitas pessoas que ficarão felizes com isso, inclusive eu, para ser honesto com você. Do jeito que terminou, ficou bem barulhento. Estou feliz que ele não estará nas minhas menções daqui para frente, o que é uma ótima notícia.”