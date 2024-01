Aaron Rodgers responde ao assado de Jimmy Kimmel: ‘Estou feliz que ele não esteja na lista de Eptein’

Aaron RodgersAs visões de mundo têm sido criticadas pela grande mídia desde o início da pandemia global em 2020. Jimmy Kimmel tem sido um dos mais veementes contra ele em muitos de seus monólogos. Mas na semana passada chegou o momento de maior confronto entre os dois, depois que Rodgers insinuou que Jimmy Kimmel estaria na lista de Jeffrey Epstein. Como esperado, Kimmel aproveitou seu show para criticar Rodgers em um monólogo contundente ao qual o quarterback do New York Jets respondeu na terça-feira. Ele usou ‘O programa Pat PcAfee‘ na ESPN para fazer isso. Sem surpresa, Rodgers escolheu suas palavras com sabedoria para se distanciar de quaisquer questões legais, mas não sem deixar alguns comentários sarcásticos no final.

Aaron Rodgers expressa desejo de ver Jimmy Kimmel na Epstein List

Aqui está o que Rodgers disse: ‘Eu estava me referindo ao fato de que se houver uma lista e houver nomes nela, seria a segunda vez que um maluco universitário de cérebro mole … quaisquer outras coisas que tenham sido ditas por ele e outras pessoas na mídia – estariam certos duas vezes. Entendo perfeitamente o quão séria seria uma alegação de pedofilia… Não sou estúpido o suficiente para acusá-lo disso sem nenhuma evidência. Fico feliz que Jimmy não esteja na lista. Não acho que ele seja uma palavra com P. Acho impressionante que um homem que estudou no estado do Arizona e tem escritores de piadas possa ler um prompt. Desejo-lhe o melhor. Estou nem aí.** * o que ele diz sobre mim. Não o estou acusando de estar na lista.

Jimmy Kimmel levará Aaron Rodgers ao tribunal?

Imagine que Jimmy Kimmel levou Aaron Rodgers ao tribunal por causa desses comentários e como as declarações do QB seriam interpretadas. Tomando as palavras literalmente, Rodgers insinua que Jimmy Kimmel poderia estar nessa lista, mas ele nunca mencionou nada específico. Na verdade, a análise de Rodgers sobre sua declaração anterior faz parecer que Rodgers estava respondendo às muitas críticas que Jimmy Kimmel recebeu nos últimos três anos. Mesmo assim, Kimmel parecia determinado a fazer uma declaração na segunda-feira. Ele vai continuar com isso?