Aaron Rodgers retorna ao programa The Pat McAfee um dia depois de ser ‘dispensado’

Aem meio a todas as más relações públicas de sua rivalidade pública contra Jimmy Kimmel,Aaron Rodgers foi expulso do Show de Pat McAfee pelo resto da temporada. Ou assim parecia. Apenas um dia após o anúncio, o apresentador do programa deu as boas-vindas a Aaron Rodgers, para surpresa de todos. Embora seu retorno tenha um motivo para acontecer, não é como se ele estivesse voltando ao show de terça-feira que fez com seu amigo Pat. Na última quarta-feira, o lendário Nick Saban anunciou que estava se aposentando do futebol universitário. Na quinta-feira, o também lendário Bill Belichick também anunciou que está deixando o Patriotas da Nova Inglaterra. A McAfee queria a opinião de um especialista e do último homem com quem o técnico Belichick conversou em campo antes de deixar os Patriots.

Aaron Rodgers retornará para o show da próxima temporada?

Durante sua breve aparição, Aaron Rodgers deixou claro que ele apenas voltou para prestar homenagem a Saban e Belichick, mas não voltará para outro show nesta temporada. Atualmente, ele fez a conexão com a internet de algum lugar da mata enquanto inicia seu descanso fora de temporada. Rodgers é conhecido por se desconectar do resto do mundo logo após o término da temporada. Mas isso também não significa que Rodgers não voltará ao The Pat McAfee Show na próxima temporada. Venha o verão, o Jatos de Nova York‘O quarterback provavelmente receberá um novo convite como ator convidado no programa. Além disso, a McAfee deixou claro que, se quiser, trará Aaron Rodgers de volta ao show durante o período de entressafra para ocasiões especiais como esta.

Ao contrário do que as pessoas esperavam desse retorno repentino ao show, Aaron Rodgers não fez referência a Jimmy Kimmel ou qualquer polêmica nenhuma vez. Ele prestou homenagem aos dois treinadores que acabaram de se aposentar e elogiou ambos. A conexão com a internet às vezes apresentava alguns problemas durante o show, mas Aaron Rodgers se saiu bem. Muitos célebres Rodgers não voltariam ao show, mas a McAfee queria deixar claro que Rodgers permanecerá como um de seus convidados principais, não importa o que aconteça.