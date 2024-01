Aaron Rodgers se junta ao Pat McAfee Show para uma breve aparição, Only Talks Sports

Aaron Rodgers está de volta ao programa da McAfee … apenas cerca de 24 horas depois de Pat anunciar que o 4x MVP da NFL foi concluído para a temporada, o chamador do sinal dos Jets fez uma aparição não anunciada nas ondas de rádio da ESPN!

Mas, a galera se apegou ao esporte… só discutindo Bill Belichick dar Nick Saban As partidas de Nova Inglaterra e Alabama. Não se falou em Jeffrey Epstein, Jimmy Kimmel, Anthony Fauci, COVID-19 ou qualquer outra questão polêmica.

A visita de 5 minutos provavelmente nem seria interessante se não fosse pelo anúncio que a McAfee fez no programa de ontem, dizendo: “A terça-feira de Aaron Rodgers, 4ª temporada, acabou”.

“Haverá muitas pessoas que ficarão felizes com isso, inclusive eu, para ser honesto com você. Do jeito que terminou, ficou bem barulhento. Estou feliz que ele não estará nas minhas menções daqui para frente, o que é uma ótima notícia.”