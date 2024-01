Aaron Rodgers transforma ‘Pat McAfee Show’ em um desastre de trem para a ESPN

EO SPN tem procurado distanciar-se da opinião política e pessoal fora do desporto durante um longo período de tempo, mas Aaron Rodgers acabei de jogar todo esse trabalho duro no lixo no Pat McAfee Show.

O Jatos de Nova York o quarterback não tem vergonha de compartilhar suas visões sobre o mundo, discutindo principalmente assuntos como COVID-19 no passado e mais uma vez mostrou esse ângulo de sua personalidade nas ondas de rádio da ESPN.

O homem de 40 anos reagiu mal aos comentários da ABC Jimmy Kimmelque zombou de sua postura no COVID-19, para insistir que a personalidade da rede rival não quer que a lista de Jeffrey Epstein se torne pública e as implicações que vêm com essa afirmação.

Kimmel não constava dos documentos divulgados pelo tribunal daqueles que visitaram ou se associaram ao falecido pedófilo em desgraça, Jeffrey Epstein.

O próprio McAfee decidiu então chamar um executivo da ESPN, rotulando Norby Williamson de “rato”, acreditando que ele era o único com as classificações ou capaz de obtê-las na Internet.

Aaron Rodgers reafirma que Jimmy Kimmel está na lista de Epstein em um vídeo polêmicoMarca

Isso levou a ESPN a divulgar um comunicado declarando uma investigação interna sobre o assunto, embora a McAfee insista que não mudará a forma como opera.

Kimmel ameaça Rodgers com tribunal

Além disso, à medida que a imagem se tornava mais sombria para a rede, Kimmel recorreu ao seu programa da ABC para criticar amplamente Rodgers.

“Eu sugeri que se Aaron quisesse fazer declarações falsas e muito prejudiciais como essa”, disse Kimmel em seu programa. “Deveríamos fazer isso no tribunal para que ele pudesse compartilhar suas provas com um juiz.

“Porque quando você ouve um cara que ganhou um Super Bowl e fez todos os comerciais da State Farm dizer algo assim, muitas pessoas delirantes acreditam.

“Ele está particularmente chateado, eu acho, porque eu zombei do fato de ele ter lançado essa ideia maluca de que os avistamentos de OVNIs que foram noticiados em fevereiro estavam sendo relatados para nos distrair da lista de Epstein – essa foi a teoria de Aaron que ele compartilhou. e eu zombei.”

Ele ainda descreveu o jogador da NFL como “cérebro de hamster”, “ignorante” e “arrogante”. Rodgers continuou a receber críticas por seus comentários, já que até a própria ESPN o distanciou de seus próprios pontos de vista.

“Aaron fez uma piada idiota e factualmente imprecisa sobre Jimmy Kimmel”, disse a ESPN. “Isso nunca deveria ter acontecido. Todos nós percebemos isso naquele momento.”