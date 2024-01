Abono natalino do 13º salário do INSS será antecipado para os idosos em 2024?

Neste mês de janeiro, os bancos já iniciaram a antecipação do 13º salário do INSS, apresentando um novo valor crucial para aposentados.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), focado em aposentados e trabalhadores registrados, emite comunicados para manter todos informados sobre as atualizações.

Antecipação do 13º salário do INSS em 2024?

Segundo o canal ‘Drone Diário’ no YouTube, especializado em benefícios previdenciários, os aposentados e pensionistas podem antecipar até 100% do 13º salário do INSS de 2024 imediatamente, sem necessidade de anúncio formal.

Este adiantamento já considera o novo valor, com aumento de 6,97% para quem ganha salário mínimo e 3,71% para quem recebe acima de R$1.412. Após a aprovação da antecipação, o dinheiro é liberado, e o pagamento ao banco ocorrerá quando o governo disponibilizar a segunda parcela do 13º salário do INSS para todos os segurados.

Quando solicitar esse adiantamento?

É importante solicitar o adiantamento apenas em casos necessários, pois funciona como um empréstimo consignado pelas instituições financeiras, alertou o especialista.

Quanto aos beneficiários do 13º salário do INSS, este é direcionado a aposentados, pensionistas e demais segurados que receberam algum tipo de benefício previdenciário a partir do mês de maio.

A exceção fica por conta dos cidadãos contemplados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Renda Mensal Vitalícia (RMV).



Pagamento do 13º salário do INSS

O formato de pagamento do 13º salário do INSS ocorre em duas parcelas, sendo a primeira em agosto e a segunda em novembro, pagando 50% do valor do benefício na primeira parcela e o restante na segunda.

Com base nas informações do Decreto 10.410 e pelo calendário de pagamentos do benefício mensal, já divulgaram as datas de pagamento para o ano de 2023.

É importante ressaltar que os beneficiários do BPC não têm direito de receber o abono do 13º salário, conforme as regras do auxílio, que oferece depósitos mensais no valor equivalente ao salário mínimo (R$ 1.320 em 2023).

Os idosos estão sendo contemplados com um REAJUSTE DE R$92 em seu pagamento

A partir desta última quinta-feira (25), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) depositará o salário de 39 milhões de brasileiros. Neste caso incluindo pelo menos 5,7 milhões de inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC), com um aumento salarial de R$ 92.

Esta é a primeira vez que os inscritos no BPC recebem o salário com o reajuste de 2024. Conforme determinado pela Constituição Federal, que exige o acréscimo de valor de um ano para o outro.

O aumento de R$ 92, equivalente a 8,44%, reflete a consideração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior e do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos atrás.

Novo valor do salário do INSS

O novo valor de salário dos inscritos no BPC segue o piso do INSS, uma vez que o benefício é assistencial e não previdenciário. Apesar de não poder ser inferior ao salário mínimo do país, o valor também não varia de acordo com o perfil do beneficiário, sendo fixo.

A partir deste mês de janeiro, os beneficiários do BPC receberão em suas contas o auxílio de R$ 1.412 em 2024. Isso em comparação com os R$ 1.320 de 2023. O aumento de R$ 92 será válido ao longo do ano, com a exceção daqueles que optarem por contratar empréstimo com desconto para pagamento.

Os inscritos no BPC recebem o pagamento de 25 de janeiro a 7 de fevereiro, com a liberação ocorrendo a cada dia útil. Sobretudo seguindo a ordem do último número do benefício, que antecede o hífen na sequência.

Você pode usar o App Meu INSS, na opção “Extrato de pagamentos”, para consultar o valor a ser depositado e a data de liberação. Contudo filtrando a busca pelo mês atual.