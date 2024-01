Abono Salarial Aumentou! Descubra o novo valor e consulte o calendário de fevereiro!

Com grande satisfação, informamos a todos os trabalhadores sobre a notícia positiva que está impactando o cenário econômico: o valor do Abono Salarial registrou um aumento significativo!

Este benefício, tão aguardado por muitos, agora apresenta uma nova quantia que promete proporcionar alívio financeiro aos trabalhadores brasileiros.

Neste artigo, exploraremos detalhadamente as mudanças no valor do Abono Salarial e forneceremos as informações essenciais sobre o calendário de pagamentos para que você esteja bem informado e possa planejar suas finanças de maneira mais eficiente.

Datas de pagamento do abono salarial atualizadas

Adicionalmente, é fundamental ficar atento ao calendário de fevereiro, pois as datas de pagamento foram atualizadas.

Confira todas as novidades e prepare-se para aproveitar esse incremento no benefício!

Aumento do Abono Salarial

É com grande satisfação que anunciamos o aumento do Abono Salarial para os trabalhadores cadastrados no PIS/Pasep por pelo menos cinco anos e com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Aqueles que tiveram vínculo formal de emprego por, no mínimo, 30 dias durante o ano-base de 2022 recebem este benefício tão esperado.

A partir de 5 de fevereiro, os interessados têm a oportunidade de verificar sua elegibilidade para o abono por meio de uma consulta disponível no portal Gov.br ou utilizando o aplicativo Carteira de Trabalho Digital.



O valor do benefício é calculado de maneira proporcional ao tempo de serviço com carteira assinada em 2022. Cada mês trabalhado equivale a R$ 117,65, o que significa que quem trabalhou os 12 meses receberá um salário mínimo integral, totalizando R$ 1.412.

Esta notícia é uma excelente oportunidade para os trabalhadores aproveitarem o aumento no valor do Abono Salarial e garantirem uma contribuição significativa para suas finanças.

Calendário do Abono Salarial PIS

A seguir, apresentamos o cronograma oficial dos pagamentos do Pis para o ano de 2024. Essa quantia destina-se exclusivamente aos trabalhadores que desempenharam atividades na iniciativa privada durante o ano-base de 2022.

A Caixa Econômica Federal realizará os pagamentos, e os beneficiários devem consultar o mês de nascimento para saber quando terão acesso aos saldos.

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de março;

Nascidos em março: a partir de 15 de abril;

Nascidos em abril: a partir de 15 de abril;

Nascidos em maio: a partir de 15 de maio;

Nascidos em junho: a partir de 15 de maio;

Nascidos em julho: a partir de 17 de junho;

Nascidos em agosto: a partir de 17 de junho;

Nascidos em setembro: a partir de 15 de julho;

Nascidos em outubro: a partir de 15 de julho;

Nascidos em novembro: a partir de 15 de agosto;

Nascidos em dezembro: a partir de 15 de agosto.

Calendário do Abono Salarial Pasep

Agora, segue o calendário do Pasep. Essa programação atende aos trabalhadores que atuaram como servidores públicos durante o ano-base de 2022.

O Banco do Brasil efetuará o depósito em uma conta, e os beneficiários devem observar o final do número de inscrição para saber quando terão acesso aos saldos em suas contas.

Final da Inscrição 0: Recebem a partir de 15/02/2024, com pagamento final em 27/12/2024;

Final da Inscrição 1: Recebem a partir de 15/03/2024, com pagamento final em 27/12/2024;

Finais de Inscrição 2 e 3: Recebem a partir de 15/04/2024, com pagamento final em 27/12/2024;

Finais de Inscrição 4 e 5: Recebem a partir de 15/05/2024, com pagamento final em 27/12/2024;

Finais de Inscrição 6 e 7: Recebem a partir de 15/06/2024, com pagamento final em 27/12/2024;

Final da Inscrição 8: Recebem a partir de 15/07/2024, com pagamento final em 27/12/2024;

Final da Inscrição 9: Recebem a partir de 15/08/2024, com pagamento final em 27/12/2024.

O que é o Pis/Pasep?

Em suma, o PIS/Pasep (Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é um programa do governo brasileiro que visa integrar o empregado do setor privado (PIS) e o servidor público (Pasep) ao desenvolvimento das empresas e entidades públicas.

Esse programa possibilita o pagamento do abono salarial a trabalhadores que atendem a determinados critérios estabelecidos pelo governo.

Ou seja, o PIS é destinado aos trabalhadores formais do setor privado. Eles precisam estar inscritos no PIS e atuar sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Além disso o pagamento do abono é realizado pela Caixa Econômica Federal, seguindo o mês de nascimento do trabalhador.

O Banco do Brasil, destinado aos servidores públicos, é responsável pelo pagamento do abono aos servidores inscritos no Pasep, e organiza os repasses de acordo com o número final da inscrição do servidor público.

Tanto quanto ambos os benefícios, PIS e Pasep, têm o objetivo de proporcionar uma espécie de 14º salário aos trabalhadores, sendo financiados pelas contribuições das empresas.

Sobretudo o calendário de pagamento coincide para os dois programas, com os depósitos sendo realizados na mesma data para grupos específicos de trabalhadores.

Para quem o Pis/Pasep de fevereiro não será válido?

Entretanto, não têm direito ao recebimento do benefício os empregados domésticos, trabalhadores rurais empregados por pessoa física, trabalhadores urbanos empregados por pessoa física e trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica.

Portanto, os calendários do PIS/PASEP 2024 são distintos. O mês de nascimento do beneficiário determina as datas para o Programa de Integração Social (PIS). Contudo, já para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), considera-se o dígito final da inscrição no programa.