ACABOU DE SAIR a listagem com os premiados do CPF na nota

O CPF na nota, nada mais é do que uma medida que traz inúmeros benefícios aos consumidores em todas as regiões do Brasil. Além de colaborar para a regularização tributária, a ação assegura reduções nos pagamentos de tributos, bem como proporciona oportunidades de participação em grandes sorteios.

Vale salientar que adotar o CPF na nota confere a obtenção de créditos passíveis de serem utilizados para obter abatimentos nos pagamentos de tributos: o IPVA, por exemplo. Aliás, este importo é considerado bastante oneroso pelos condutores e que representa uma significativa despesa.

Como proceder para aderir ao CPF na nota?

Primeiramente, é imprescindível seguir alguns passos descomplicados para obter as vantagens do CPF na nota. Inicialmente, é necessário se cadastrar no programa, um processo que pode ser efetuado por intermédio do portal oficial da iniciativa, seja Nota Fiscal Paulista, Nota Fiscal Gaúcha, etc.

Após o cadastro, a cada transação realizada, é crucial requerer a inclusão do CPF na nota. Desta maneira, o montante despendido ficará registrado, podendo gerar créditos e oportunidades de participação em sorteios.

O programa está acessível aos residentes em diversos estados brasileiros. Entre os estados que proporcionam vantagens por meio do CPF na nota, destacam-se:

Rio de Janeiro

São Paulo

Minas Gerais

Alagoas

Maranhão

Distrito Federal

Bahia

Amazonas

Ceará

Sergipe

Rondônia

Rio Grande do Norte

Paraná

Cada estado pode apresentar benefícios e normas específicas, sendo imperativo consultar as informações em sua localidade de residência.



Em Goiás, o Governo promove a iniciativa que oferece aos cidadãos a possibilidade de concorrer a sorteios se incluírem o CPF na nota. Em janeiro, serão disponibilizados aproximadamente R$ 6 milhões em prêmios.

Para a participação nos sorteios, é preciso se cadastrar no programa através do site oficial. Mensalmente, são realizados sorteios, proporcionando 12 oportunidades de conquistar uma das premiações.

Assim como no estado de Goiás, São Paulo também concede benefícios para aqueles que inserem o CPF na nota. Ao demandar a emissão do comprovante, cada cidadão contribui com a arrecadação dos tributos estaduais. Assim, em contrapartida, obtém descontos no IPVA.

Como realizar o resgate em caso de premiação?

É fundamental destacar que as liberações de recursos são descomplicadas, realizando-se a qualquer momento, desde que haja saldo disponível. Então, siga os passos abaixo:

Acesse o portal da Secretaria da Fazenda do Estado em que você reside;

Em seguida, faça o login utilizando suas informações pessoais;

Verifique se há saldo disponível;

Por fim, caso possua saldo liberado em seu CPF, siga as instruções para resgatar o montante acumulado.

Ademais, pelo mesmo portal, é viável se cadastrar para participar dos sorteios de prêmios. Lembre-se de que novos créditos expiram a cada mês, tornando essencial efetuar a transferência mensalmente.

Alguns vencedores do Nota Fiscal Gaúcha ainda não resgataram os prêmios

Os agraciados no sorteio 133 do Nota Fiscal Gaúcha, realizado em outubro, devem efetuar a recuperação dos valores até o dia 29 de janeiro. Ultrapassado esse limite, a validade expira, e todos perderão a prerrogativa de obter os montantes.

A relação daqueles que ainda não efetuaram o resgate pode ser visualizada no portal da Secretaria da Fazenda. No total, sorteou-se R$ 700 mil. O prêmio principal, de R$ 50 mil, já foi retirado pelo ganhador. Entretanto, 128 indivíduos não resgataram os benefícios que agregam R$ 74,5 mil.

A obtenção do montante pode ser requisitada ao acessar o portal do Nota Fiscal Gaúcha ou o aplicativo do programa. Em conformidade com as diretrizes, o prazo de resgate é de 90 dias depois de que o sorteio é homologado. O sorteio referente ao mês de janeiro será realizado no próximo dia 25.