ACABOU de sair ANÚNCIO sobre ANTECIPAÇÃO do Bolsa Família

Em breve, terá início a distribuição do Bolsa Família referente a janeiro. O primeiro crédito de 2024 aspira auxiliar 21 milhões de núcleos familiares que enfrentam circunstâncias de pobreza extrema.

Cada beneficiário perceberá, em sua conta vinculada ao Caixa Tem, um montante mínimo de R$ 600, embora essa quantia possa ser ampliada conforme a configuração familiar. Contudo, mesmo com o calendário do Bolsa Família tendo sido divulgado em dezembro, muitas pessoas ainda não sabem que haverá antecipação dos pagamentos e quem terá direito.

Cronograma de janeiro do Bolsa Família

A sequência dos pagamentos para janeiro se inicia no dia 18 e se encerra no dia 31. Ao longo dos últimos dias úteis, estima-se que 21 milhões de núcleos familiares sejam favorecidos, com as transferências monetárias sendo distribuídas com base no dígito final do NIS. O beneficiado pode identificar o algarismo de sua inscrição no cartão destinado aos saques.

O Bolsa Família, como todos sabem, opera sob determinadas normativas. A aceleração dos pagamentos do auxílio é uma estratégia aplicada em circunstâncias particulares.

O MDS estipulou um documento especificando o adiantamento dos repasses do benefício e quais CPF’s terão a liberação. Assim, o documento estipula que, quando ocorrem eventos ou desastres oficialmente reconhecidos, é possível receber o Bolsa Família antes. Adicionalmente, há a indicação de que pagamentos que caem nas segundas-feiras, podem ser recebidos no sábado anterior.

Se o NIS for finalizado em 1: distribuição em 18 de janeiro;

Caso o NIS for finalizado em 2: distribuição em 19 de janeiro;

Caso o NIS for finalizado em 3: distribuição em 22 de janeiro (o pagamento será antecipado para o dia 20);

Se o NIS for finalizado em 4: distribuição em 23 de janeiro;

Se o NIS for finalizado em 5: distribuição em 24 de janeiro;

Caso o NIS for finalizado em 6: distribuição em 25 de janeiro;

Caso o NIS for finalizado em 7: distribuição em 26 de janeiro;

Se o NIS for finalizado em 8: distribuição em 29 de janeiro (o pagamento será antecipado para o dia 27);

Se o NIS for finalizado em 9: distribuição em 30 de janeiro;

Caso o NIS for finalizado em 0: distribuição em 31 de janeiro.

Como consultar o dia do pagamento, se terá direito à antecipação e o valor do montante recebido no benefício



Os beneficiários têm à disposição meios para averiguar o montante do Bolsa Família, bem como o dia em que receberá em janeiro. A pesquisa pode ser realizada de forma eletrônica, utilizando os recursos providenciados pela instituição financeira Caixa Econômica Federal.

Portal oficial do programa ;

; App Bolsa Família – é suficiente pesquisar por “Extrato de pagamentos”;

App Caixa Tem – acessando “Extrato” e posteriormente “Futuro”, ou selecionando a alternativa referente ao programa específico.

Estes canais de interação podem prover detalhamentos e elucidar quaisquer questionamentos acerca do benefício antecipado. Conquanto, é essencial ter em mãos o CPF e outros documentos pertinentes para analisar sua posição no programa.

O adiantamento dos pagamentos do Bolsa Família assegura a assistência financeira imediata às unidades familiares contempladas pelo programa social. Ademais, a relação de CPFs aptos a receber o adiantamento em 2024 em circunstâncias de calamidade já foi publicada pelo Governo Federal e abrange as famílias situadas em áreas afetadas por tais circunstâncias.

A Caixa Econômica, encarregada dos pagamentos, precisa manter uma estrutura adequada de recebimento para viabilizar o acesso dos beneficiários aos auxílios. Portanto, para confirmar a inclusão de seu CPF na lista de pagamentos em 2024, é crucial consultar os canais oficiais do programa.