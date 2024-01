Acampamento de Joe Biden supostamente desesperado pelo endosso de Taylor Swift em 2024

De acordo com o meio de comunicação … Os assessores / substitutos de Biden têm falado bastante sobre sua abordagem de Taylor nos últimos meses – e as conversas ficaram tão intensas, ao que parece, que na verdade desencorajaram os candidatos a trabalhos nas redes sociais para salvar é a sua “estratégia Taylor Swift”.

Uma sugestão que foi lançada (de brincadeira), de acordo com o Times … enviar Joe para uma das paradas da turnê “Eras” de Taylor – embora pareça que isso pode ter sido falado quando ela estava se apresentando nos Estados Unidos. No momento, sua turnê está em fase internacional… e ela não está programada para retornar para nenhum show americano até o outono, o que seria tarde demais.

Nem é preciso dizer por que Joe e companhia. quero que Taylor o apoie publicamente – ela tem centenas de milhões de fãs… e é indiscutivelmente mais popular hoje do que nunca. O que é estranho neste relatório é que eles fazem parecer que tem sido um pouco difícil fazer com que Taylor se recupere… ou pior ainda, que o endosso dela não é garantido.

A razão pela qual isso é estranho é porque Taylor já apoiou Biden no passado – nomeadamente, durante as eleições de 2020… quando ela o apoiou/ Kamala Harris e bateu Trunfo .

Por volta de outubro de 2020, ela escreveu… “Falei com @vmagazine sobre por que votarei em Joe Biden para presidente. gritando muito com a TV. E também tenho biscoitos personalizados. No início de maio daquele ano, ela disse explicitamente: “ vamos votar em você ” para D.T.

No final, temos certeza de que Taylor vai dar a volta por cima e apoiar Biden – mas, enquanto isso, parece que ela está fazendo com que ele e seu grupo se contorçam um pouco enquanto tentam cortejá-la.

Se você não sabe que tipo de influência Tay Tay tem atualmente – basta dar uma olhada nesta pesquisa que saiu no fim de semana … que dizia definitivamente que só ela poderia influenciar as eleições de 2024. Parece que as pessoas REALMENTE se importam com o que ela pensa ultimamente, e o Team Joe está bem ciente disso.