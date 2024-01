Acidente com motocicleta deixa três vitimas feridas na parte alta de Penedo

Na tarde desta terça-feira, 30, uma motocicleta que trafegava na Rod. Eng. Joaquim Gonçalves, mais precisamente em frente ao IFAL, vinha sentido Penedo quando perdeu o controle e se chocou contra um poste.

Conforme as primeiras informações, a moto vinha transportando três pessoas, sendo duas mulheres e um homem. Parece que o condutor da moto, ao avistar o veículo que vinha na frente reduzindo a velocidade para passar em uma lombada, se assustou e perdeu o controle.

Uma Câmera de segurança flagrou todo ocorrido, confira:

Uma viatura do Corpo de Bombeiros e outra do SAMU fizeram o atendimento às vítimas. Uma mulher de 33 anos, sem identidade revelada até o momento, ficou em estado mais grave. De acordo com os Bombeiros a mesma deu entrada na UPA de Penedo com Trauma cranioencefálico (TCE). Já as outras duas vítimas foram atendidas pelo SAMU e não teve o estado de saúde revelado.