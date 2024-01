Acusadora de Jeffrey Epstein afirma que foi traficada sexualmente para Les Wexner

Jeffrey Epstein acusador Virgínia Giuffre afirma que ela foi traficada sexualmente para um bilionário Les Wexner em várias ocasiões… de acordo com documentos judiciais recentemente abertos.

A alegação explosiva vem do depoimento de Giuffre em um processo de 2015 que envolvia alegações contra um associado de Epstein Ghislaine Maxwell … no depoimento transcriçãoobtido pelo TMZ, Giuffre afirma que fez sexo com Wexner diversas vezes e estima que isso possivelmente aconteceu mais de 5 vezes.