Adicional do Bolsa Família em 2024: confira todos os valores ATUALIZADOS

O Bolsa Família é o principal programa de transferência de renda do Brasil e beneficia milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Em 2024, o programa deverá alcançar ainda mais famílias com os seus diversos benefícios.

Em 2023, após passar por uma reformulação, o benefício sofreu diversas modificações, muitas delas beneficiando os inscritos. Uma de suas principais alterações diz respeito aos adicionais, que são valores extras que os inscritos passaram a receber de acordo com a sua composição.

Mas você já sabe como vai ficar o bônus do Bolsa Família em 2024? A seguir, confira a matéria na íntegra e fique por dentro de tudo sobre as novidades para o novo ano.

Valor do adicional do Bolsa Família em 2024

Em 2024, o Bolsa Família não deverá passar por grandes modificações. Dessa forma, o Governo Federal continuará a repassar os valores para os integrantes que possuem direito ao adicional mensal. Confira quem tem direito:

Gestantes e nutrizes, com bônus de R$ 50;

Crianças de até 6 anos de idade, com bônus de R$ 150;

Crianças e adolescentes que possuem entre 7 e 18 anos incompletos, com bônus de R$ 50.

Estes são os valores extras pagos para as famílias que se enquadram nas situações acima e são independentes do mínimo de R$ 600 que o Governo Federal já determinou anteriormente. Dessa forma, as famílias poderão aumentar ainda mais a sua renda mensal, melhorando, assim, a sua qualidade de vida.

Como garantir o recebimento dos adicionais?

Para receber a parcela extra do Bolsa Família, os inscritos devem manter o CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais) sempre atualizado. Isso porque é por meio desse cadastro que o governo vai identificar as famílias que têm direito aos diversos benefícios sociais.



De modo geral, é preciso atualizar o cadastro em dois casos específicos:

Sempre que houver mudança em alguma informação cadastral do grupo familiar;

A cada dois anos, mesmo quando não houver mudança de informações.

Para atualizar o CadÚnico, o responsável familiar deve se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da sua residência. Assim, deve levar os documentos que comprovem a mudança de suas informações cadastrais, quando for o caso.

O que vai mudar no Bolsa Família em 2024?

Apesar de não haver grandes mudanças no Bolsa Família em 2024, o Governo Federal deve intensificar a rigidez da fiscalização. Assim, atuará de forma constante para evitar fraudes e golpes no programa e garantir que a renda alcance apenas quem realmente necessita.

Uma das ações que já foram divulgadas diz respeito à regularização do CPF. Assim, os beneficiários que estiverem com o CPF suspenso, com divergência de titularidade na Receita Federal ou mesmo com inconsistência de dados no CadÚnico, terão o benefício bloqueado.

Mas vale lembrar que, após o bloqueio, o beneficiário poderá recorrer da decisão. Para isso, deverá regularizar a sua situação no prazo de até 6 meses. Caso contrário, poderá ter o benefício bloqueado definitivamente.

Os inscritos do Bolsa Família que possuem irregularidades receberão o comunicado do Governo Federal. Para isso, o governo vai utilizar os aplicativos do Bolsa Família ou o da Caixa Econômica Federal. No entanto, também é possível consultar a sua situação na internet, no site oficial da Receita Federal.

Calendário de pagamento do Bolsa Família de janeiro de 2024

A Caixa Econômica Federal já divulgou as datas do pagamento do Bolsa Família referente a janeiro de 2024. Os depósitos começam no dia 18, seguindo até o dia 31 de janeiro. Assim, confira todas as datas: