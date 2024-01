Adivinhe em quem essa garota legal de sombras se transformou!

Antes de essa garota descolada e estilosa se transformar em estrela de televisão e cinema, ela estava apenas fazendo uma pose, vestindo seus óculos cor de rosa e se tornando uma atriz infantil – ganhando reconhecimento com apenas 11 anos de idade enquanto crescia em Melbourne, Austrália.

Ela conhece bem o Aranhaverso e atua com ícones de Hollywood há anos, ou seja: Kate Winslet em “Égua de Easttown”. Entrando no trem do podcast em 2019, você pode sintonizar o programa dela, “The Community Library”.