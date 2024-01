Adivinhe em quem esse garotinho loiro se transformou!

Antes desse garoto legal de camisa de colarinho se transformar em ator e cantor, ele estava apenas fazendo Justin Timberlake covers de músicas e crescendo em Queensland, Austrália, com seus dois irmãos mais novos – um dos quais também trabalha na indústria do entretenimento.

Em 2013, esta loira excursionou pela Europa com Justin Biebere apenas um ano depois ele se aventurou da Austrália para Los Angeles, onde competiu na 18ª temporada de “Dancing With The Stars”.