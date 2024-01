Adivinhe em quem esse gorro bebê se transformou!

Antes de esse garoto relaxando na neve – com seu gorro e cachecol – se transformar em ator e apresentador de televisão, ele estava sapateando aos 3 anos e crescendo com sua irmã em Chula Vista, Califórnia.

Ele é um dos OGs de “Dancing With The Stars”… fazendo parceria com uma dançarina profissional Cheryl Burke em 2006 e terminando em 2º lugar. Quando ele não está na frente da câmera, ele está lutando boxe na academia (exibindo seu físico musculoso) ou fazendo vídeos no TikTok com seus filhos!