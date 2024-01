Adolescente de Las Vegas acusado de matar ciclista enfrenta nova acusação de tentativa de homicídio

18 anos Jesus Ayala foi acusado de tentativa de homicídio no início deste mês, com promotores em Nevada alegando que ele esfaqueou alguém na área de Las Vegas – que, segundo eles, ocorreu dois meses antes ele supostamente atropelou Andreas Probst .

As autoridades dizem que a suposta vítima lhes contou que Ayala e outra pessoa o abordaram na rua e começaram a usar soco inglês e facas nele – com o homem alegando que sofreu múltiplas lacerações no tronco e perto da cabeça.