Adolescente do Kansas empalado por um alicate em acidente estranho e lesões gráficas

Um adolescente acabou hospitalizado depois de se empalar acidentalmente com um alicate em um acidente horrível… e as fotos são absolutamente alucinantes.

15 anos de idade Joey Zeman contou o incidente por meio de seus pais – que dizem que o adolescente escorregou e caiu no último sábado enquanto limpava a neve do lado de fora da casa de sua família em WaKeeney, Kansas. Quase imediatamente, ele percebeu que o alicate em sua bolsa segundos antes estava dentro dele – e os ferimentos são tão sangrentos quanto você esperaria.

A mãe de Joey, Alicia Zemancompartilhou as fotos gráficas no Facebook… e como você pode ver, o cabo da ferramenta está embutido logo acima do quadril, enquanto a bainha fica pendurada ao lado.