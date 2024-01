Adolescente dos Blackhawks se torna a seleção All-Star mais jovem de todos os tempos da NHL

Tele 2023/24 NHL temporada tem sido difícil até agora para a reconstrução Blackhawks de Chicagomas a chegada de Connor Bedard deu esperança a Falcões fãs que um retorno ao Copa Stanley a contenção pode não estar muito longe.

Bedard na quinta-feira tornou-se o jogador mais jovem da história da NHL a ser nomeado All-Star – uma recompensa ricamente merecida para o Escolha geral nº 1 no draft de 2023. No 18 anos e 171 diasBedard superou o recorde anterior de All-Star mais jovem por 88 diase parece ser a primeira nomeação de muitas para o presumível Troféu Calder vencedor como o melhor estreante da NHL.

Victor Wembanyama mostra seus movimentos de hóquei para Connor Bedard

Quais são as estatísticas de Bedard?

Com apenas 11 vitórias e 24 pontos, o Falcões Negros estiveram entre os piores times de hóquei este ano. Mas da mesma forma que Victor Wembanyama no NBABedard está fazendo jus ao hype como um adolescente muito elogiado sob o microscópio.

Bedard jogou todos os 38 jogos do Chicago e lidera todos os novatos em gols (Imagem: Divulgação)15), assistências (18) e pontos (33). Ele tem uma média de quase 20 minutos de gelo por noite – um total enorme para um adolescente novato na NHL – mas está aproveitando ao máximo os minutos pesados.

Bedard demonstrou o conjunto de habilidades que chamou a atenção dos executivos da NHL desde cedo. O central possui uma rara mistura de velocidade, criatividade e habilidade de finalização que eleva os jogadores ao seu redor – e ele está a caminho de se tornar o primeiro novato a marcar 30 gols em uma temporada desde o Pandemia do covid-19 em 2020.

Bedard também esperava participar de uma mostra de habilidades

Visto que Bedard já é um dos jogadores mais emocionantes da NHL, mesmo jogando em um time inferior, é provável que ele participe do evento anual da liga Competição de Habilidadesgeralmente realizada um dia antes do Jogo das Estrelas.

Bedard poderia participar de qualquer um dos quatro eventos, que incluem tiro de precisão, um desafio separatista, o desafio do patinador mais rápidoe uma medição do tiro mais difícil tentar.

A Competição de Habilidades acontecerá em 2 de fevereiro no Arena Scotiabank em Toronto. O All-Star Game em si será disputado no dia seguinte, 3 de fevereiro. A NHL nomeou 32 dos 44 All-Stars na quinta-feira. O restante das seleções All-Star será determinado via de voto entre 4 e 11 de janeiro.