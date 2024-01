Afinal, dá para conciliar os estudos do concurso Caixa com o edital BNB?

Concurso Caixa vai contar com 4.050 vagas

Se você é concurseiro e busca seguir carreira bancária deve estar se perguntando, é possível fazer o concurso Caixa e BNB?

Pois bem, esta tem sido uma das perguntas mais frequentes. Veja maiores esclarecimentos.

Concursos Bancários e desafios

O cenário dos concursos bancários promete agitação nos próximos meses, com a expectativa de dois concursos de peso: Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste (BNB). Para os concurseiros que almejam trilhar esse caminho, a conciliação entre os estudos para ambos os certames tem sido tema de discussão.

Concurso Caixa

O aguardado concurso da Caixa, com previsão de edital até fevereiro, oferecerá um total de 4.050 vagas para candidatos de níveis médio e superior. As oportunidades se distribuem entre Técnico Bancário Novo (2.000 vagas), Técnico Bancário Novo para a área de TI (2.000 vagas), Médico do Trabalho (28 vagas) e Engenheiro de Segurança do Trabalho (22 vagas).

Concurso BNB e vagas

Quanto ao concurso do Banco do Nordeste, a previsão é que o edital seja lançado neste mês de janeiro, apenas um mês de diferença com o da Caixa.



O certame oferecerá 500 vagas, sendo 410 para Analista Bancário (nível médio) e 90 para Especialista Técnico em TI (nível superior). Contudo, uma excelente notícia é que ambos os concursos compartilham a Fundação Cesgranrio como banca organizadora.

Estratégias para Concurseiros

Para aqueles que visam concorrer em ambos os concursos, a organização e a definição de uma estratégia de estudos eficiente tornam-se cruciais. A abertura iminente das inscrições para o BNB e a expectativa do edital da Caixa exigem uma abordagem disciplinada para que o candidato consiga abranger todo o conteúdo necessário.

Conciliar os estudos para essas oportunidades é um desafio, mas a dedicação e o planejamento são aliados essenciais nessa jornada.

Conciliar Estudos nos Concursos Caixa e BNB

Por mais complicado que pareça ser, é possível sim que haja a conciliação dos dois concursos. O concurso BNB deve cobrar as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico e Quantitativo; e

Conhecimentos Bancários.

Contudo, o concurso Caixa, levando em conta o último edital teve como questões as seguintes disciplinas:

Conhecimentos Básicos Língua Portuguesa Matemática Financeira Conhecimentos Bancários

Conhecimentos Específicos Noções de Probabilidade e Estatística Conhecimentos de Informática Atendimento Bancário.



Importante destacar que a banca Cesgranrio também foi responsável pelo certame. Segundo especialistas, além da dedicação e ser a mesma banca responsável, o concurso BNB possui uma baixa quantidade de conteúdos e disciplinas comuns com o da Caixa.

Entretanto, é necessário que o concurseiro estabeleça um edital como base e para iniciar o processso de preparação comece com os conteúdos do concurso BNB já que o mesmo apresenta menos disciplinas.

Detalhes do concurso Caixa

O edital do aguardado concurso da Caixa Econômica Federal já teve sua banca organizadora definida, sendo a Fundação Cesgranrio a responsável pelo processo seletivo. O extrato formalizando a contratação dessa renomada instituição já está disponível para consulta.

4 Mil Vagas e concurso Caixa

Este certame abrange um total de 4 mil vagas, das quais 2 mil são destinadas ao cargo de Técnico Bancário e outras 2 mil para a especialidade de Técnico Bancário na área de Tecnologia da Informação. As oportunidades exigem nível médio de escolaridade, apresentando um salário inicial de R$ 3.762,00, além de benefícios como assistência à saúde, auxílio alimentação e refeição, vale transporte e auxílio creche.

Edital Previsto para Fevereiro

Conforme informações divulgadas pela própria instituição, disponíveis no site da Caixa Notícias, a expectativa é que o edital de abertura seja publicado no mês de fevereiro. Além disso, está programado um segundo concurso com 50 vagas destinadas a candidatos de nível superior

Sobre o último concurso Caixa

Vale destacar que o último edital da Caixa ofereceu 1.000 vagas imediatas e 100 em cadastro de reserva, voltadas para pessoas com deficiência (PCDs), e foi organizado pela Cesgranrio. As oportunidades abrangeram os cargos de Técnico Bancário e Técnico Bancário na área de Tecnologia da Informação.

No último dia 10 de janeiro, a Caixa Econômica Federal oficializou a escolha da Fundação Cesgranrio como banca organizadora do aguardado concurso público, cujo edital está previsto para ser lançado em fevereiro deste ano.