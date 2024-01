Agência governamental do Reino Unido nega reivindicação de padrões duplos da FKA Twigs sobre anúncio CK

A Autoridade de Padrões de Publicidade do Reino Unido – que tem autoridade sobre esse tipo de coisa – diz ao TMZ que sua avaliação final sobre se um anúncio permanece ou não é baseada apenas em suas regras de responsabilidade e ofensa – e o anúncio da FKA quebrou-os em objetificação e segmentação inadequada.

A foto em questão mostra Twigs mostrando alguns seios laterais e bunda / coxa, mas cobrindo o resto de sua modéstia com uma camisa jeans – não é a foto mais ousada do mundo, mas foi apontado que Kendall JennerO anúncio igualmente atrevido do CK da empresa ganhou passe livre recentemente.