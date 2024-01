AGES, UNIFACS e UniFG inscrevem para Vestibular Unificado de Medicina

O Vestibular Unificado de Medicina é uma iniciativa conjunta da Faculdade AGES de Medicina, da Universidade Salvador (UNIFACS) e do Centro Universitário UniFG para oferecer vagas aos interessados em ingressar no curso de Medicina.

Se você quer estudar Medicina em uma dessas instituições, então está com sorte. As inscrições para o Vestibular Unificado de Medicina 2024/1 já estão abertas.

Assim, para que você ainda consiga se inscrever, trouxemos um resumo completo sobre o Vestibular Unificado de Medicina 2024/1. Vamos conferir!

Vestibular Unificado de Medicina 2024/1: inscrições estão abertas

Conforme indicado no edital do Vestibular Unificado de Medicina 2024/1, as inscrições estão abertas. Porém, os candidatos devem ficar atentos: o período de inscrições será encerrado às 23h59 deste domingo, 07 de dezembro.

Os estudantes poderão realizar a inscrição de forma online por meio meio do site da universidade de interesse (AGES, UNIFACS ou UniFG). Em todos os casos será necessário realizar o preenchimento de uma ficha de inscrição virtual.

Conforme presente no edital do Vestibular Unificado, os candidatos deverão indicar uma instituição e campus de 1ª opção e poderão também outra instituição participante do processo seletivo como 2ª e 3ª opções.

Após a finalização da inscrição, os candidatos deverão realizar o pré-teste da plataforma em que a prova será realizada. Os agendamentos deverão ser feitos até o dia 10 de janeiro.

Ficou com alguma dúvida e quer saber mais? Acesse o edital do Vestibular Unificado de Medicina 2024/1 e confira mais informações sobre o processo seletivo.



Vestibular Unificado de Medicina 2024/1: taxa de inscrição

Além disso, é importante destacar que todos os candidatos deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 350,00 para participar do processo seletivo.

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado por meio do boleto bancário gerado no momento da inscrição.

Vestibular Unificado de Medicina 2024/1: oferta de vagas

Por meio do Vestibular Unificado de Medicina 2024, as instituições participantes estão oferecendo 93 vagas para o curso de Medicina.

As vagas serão distribuídas entre as instituições participantes do Vestibular Unificado. Confira a distribuição:

AGES: 05 vagas para a unidade de Irecê e 15 vagas para a unidade de Jacobina;

UNIFACS: 54 vagas para a unidade de Professor Barros;

UniFG: 09 vagas para unidade de Brumado e 10 vagas para unidade de Guanambi.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular Unificado de Medicina 2024/1: funcionamento do processo seletivo

O Vestibular Unificado de Medicina 2024/1 será realizado em duas etapas e prevê a realização de uma prova online para todos os candidatos inscritos no processo seletivo.

A Etapa I é opcional e possui o intuito de avaliar a afinidade dos candidatos com os valores da universidade e do curso de Medicina.

A Etapa II é eliminatória e obrigatória para todos os candidatos. Ela consiste em uma prova que será realizada no dia 14 de janeiro de 2024, a partir das 14h. Todos candidatos deverão se conectar à plataforma de provas com uma hora e trinta minutos de antecedência ao horário previsto.

A prova será composta por 48 questões de múltipla escolha, totalizando 78 pontos. Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação com base no tema proposto pela banca examinadora.

Vestibular Unificado de Medicina 2024/1: divulgação do gabarito e resultado

O resultado preliminar das notas obtidas na Etapa 1 será publicado no dia 12 de janeiro, após às 18h. O gabarito da prova II (objetiva) da Etapa II, por sua vez, estará disponível para consulta a partir das 21h do dia 14 de janeiro.

Ainda segundo o calendário do processo seletivo, o resultado preliminar das notas obtidas na Etapa I do Vestibular será divulgado no dia 15 de janeiro.

Por fim, o resultado final do Vestibular Unificado de Medicina 2024 será divulgado no dia 23 de janeiro, após às 18h.