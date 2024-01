Agrotis ABRE VAGAS em mais de cinco estados pelo Brasil

A Agrotis, empresa que possui um rico histórico no desenvolvimento de software e serviços para a gestão de empresas do agronegócio, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis. Sendo assim, caso queira começar 2024 se recolocando no mercado, confira quais são as oportunidades abertas:

Analista de Implantação – Passo Fundo – RS e Híbrido – Efetivo: Implantação de ERP e Serviços de Consultoria de forma presencial ou remota. Gerar o relacionamento e suporte de uma carteira de clientes, realizando visitas e atendimentos personalizados. Criar materiais para a academia corporativa;

Analista de Infraestrutura Datacenter SR – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Marketing e Eventos – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Testes – Curitiba – PR – Efetivo;

Banco de Talentos – Curitiba – PR e Híbrido – Banco de talentos;

Consultor (a) de Implantação SAP Business One – Trabalho Remoto – Efetivo;

Estágio Agronomia – Curitiba – PR – Estágio;

Executivo (a) de Vendas – Formosa – GO – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas – Campo Grande – MS – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas – Cascavel – PR;

Executivo (a) de Vendas – Londrina – PR – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas – Luís Eduardo Magalhães – BA – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas – Pelotas – RS – Efetivo;

Gestor (a) de Consultoria e Implantação ERP – Curitiba – PR – Efetivo;

Líder Técnico de Infraestrutura – Datacenter – Curitiba – PR – Efetivo;

SDR – Curitiba – PR – Efetivo;

Trainee Comercial – Curitiba – PR – Efetivo;

Trainee de Suporte – Curitiba – PR – Trainee.

Mais sobre a Agrotis

Falando mais a respeito da Agrotis, podemos ressaltar que a empresa oferece sistemas desenvolvidos com o intuito de solucionar os problemas do setor agrícola, garantindo eficiência em gestão e oferecendo aos nossos clientes informações confiáveis e de qualidade para a tomada de decisões estratégicas, tudo isso de maneira simples, rápida e eficaz.

Com mais de dois mil de clientes em todo o território nacional, a Agrotis possui soluções para diversas áreas do Agronegócio, como: Produtor Rural, Receituário Agronômico, Produção de Sementes, Silos e Armazéns, Cooperativas Agrícolas, Indústrias de Fertilizantes, Fábricas de Ração, Revendas Agropecuárias (Atacado e Varejo), entre outras.

O que é preciso para realizar a candidatura?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Agrotis, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



