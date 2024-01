Ainda é possível antecipar o FGTS? Descubra mais sobre essa opção

Mensalmente, os trabalhadores têm a oportunidade de escolher a antecipação do FGTS, uma opção facilitada pela Caixa Econômica Federal (CEF) destinada aos empregados com carteira assinada.

É importante pontuar que essa possibilidade tem sua origem no saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, implementado em 2019.

Como muitos sabem, essa modalidade permite que os aniversariantes de cada mês do ano retirem até 50% do saldo depositado nas contas ativas e inativas do fundo.

A Caixa Econômica, percebendo então a necessidade de flexibilidade financeira por parte dos trabalhadores, introduziu posteriormente a antecipação do FGTS.

Dessa forma, essa opção permite que o trabalhador obtenha de uma só vez o montante equivalente ao saque que teria direito nos próximos três anos.

Em essência, essa iniciativa funciona como uma espécie de linha de crédito, utilizando o saldo do FGTS como garantia, assegurando assim que o banco terá o valor disponibilizado de volta.

Enfim, para compreender melhor esse tópico e verificar se a modalidade ainda está disponível, convidamos você a conferir o texto completo que elaboramos abaixo.

Informações adicionais sobre as mudanças nessa modalidade do Fundo de Garantia



Com o transcorrer do período de vigência da modalidade de antecipação do FGTS, a instituição financeira optou por implementar algumas modificações nas normas do programa.

A primeira delas diz respeito ao montante mínimo que o trabalhador pode solicitar, o qual foi reduzido de R$ 2 mil para R$ 500.

Uma outra alteração relevante está relacionada à viabilidade de requisitar a antecipação do FGTS por meio do aplicativo Caixa Tem.

Essa plataforma, introduzida pela Caixa Econômica em 2021 para consolidar os pagamentos do auxílio emergencial, manteve-se em operação devido ao sucesso alcançado, tornando-se um meio para facilitar diversos outros benefícios.

Junto com as novas diretrizes do saque-aniversário do FGTS, observa-se a expansão efetiva de três para cinco saques antecipados. É fundamental esclarecer que o montante total mínimo para a antecipação é de R$ 500.

Contudo, é imprescindível que o valor de cada resgate a ser antecipado seja igual ou superior a R$ 300.

Além disso, é de extrema importância que a data em que a última parcela do saque antecipado for creditada não ultrapasse o prazo de 999 dias a contar da data de contratação do empréstimo junto à Caixa Econômica Federal.

Quem tem direito à antecipação do FGTS? Descubra como solicitar!

Clientes com conta vinculada ao FGTS, ativa ou inativa, que tenham aderido à modalidade de saque-aniversário por meio dos canais disponibilizados pela Caixa Econômica Federal, e que atendam aos seguintes critérios, têm o direito de solicitar o empréstimo com antecipação do saque-aniversário:

Conta na Caixa: É necessário ter uma conta no banco, seja conta corrente ou poupança (excluindo Poupança Social Digital e Poupança CAIXA Fácil);

Sem empréstimo em atraso: O solicitante não deve possuir empréstimo em atraso com a instituição financeira.

Além desses critérios básicos, há outros requisitos a serem atendidos para realizar o empréstimo:

Idade: O interessado deve ser maior de 18 anos ou emancipado;

Opção pelo Saque Aniversário FGTS : O cliente deve ser optante pelo Saque Aniversário FGTS e autorizar a Caixa a consultar informações do seu Fundo de Garantia;

: O cliente deve ser optante pelo Saque Aniversário FGTS e autorizar a Caixa a consultar informações do seu Fundo de Garantia; Saldo suficiente: É necessário possuir saldo de FGTS suficiente para a antecipação, dentro dos valores mínimos estabelecidos para contratação;

suficiente para a antecipação, dentro dos valores mínimos estabelecidos para contratação; CPF regular: O CPF do solicitante deve estar em situação regular na Receita Federal;

Adimplência: É importante estar adimplente com a Caixa ou utilizar recursos do crédito para quitar eventuais dívidas.

Solicite a antecipação do FGTS de forma rápida e simples: saiba como!

Se você está pensando em antecipar seu saque aniversário do FGTS, aqui estão os passos simples para realizar esse processo através de diferentes plataformas:

Aplicativo do FGTS ou site da CAIXA:

Antes de tudo, acesse sua conta do Fundo de Garantia usando o APP FGTS ou o site da CAIXA; Depois, autorize a CAIXA a consultar seu FGTS, seguindo os passos: Menu Principal > Autorizar Bancos > Empréstimo Saque Aniversário > Instituições Financeiras > Selecione a CAIXA > Confirme; Durante sua visita ao APP FGTS ou site da CAIXA, consulte os valores disponíveis para o Saque Aniversário; Acesse o IBC – Internet Banking Caixa e Mobile ou vá até uma Agência da Caixa para prosseguir.

Internet Banking da Caixa:

Primeiramente, escolha a alternativa “Crédito” e opte por “Empréstimo Antecipação Saque Aniversário”; Logo após, duas opções serão exibidas: “Simular” e “Contratar”; Ao clicar em “Simular”, você verá o valor total do empréstimo com base no saldo atual; Depois, confirme seus dados cadastrais após a simulação, insira sua senha eletrônica e clique em confirmar para concluir a solicitação; Após a aprovação pelo FGTS, o valor solicitado será creditado na sua conta no próximo dia.

Caixa Tem: