Al-Khelaifi anuncia um PSG sem estrelas: não precisamos de mais

EUnum único dia, Nasser Al-Khelaifi transmitiu sua mensagem sobre Paris Saint-Germain do novo projeto em três meios de comunicação diferentes, todos franceses: Le Parisien, L’Equipe e RMC Sport.

Em todos eles, fica claro que ele não se sente totalmente confortável em falar sobre Kylian Mbappé porque a sua prioridade agora é colocar o clube e o novo projeto acima de qualquer jogador. Al-Khelaifi responde a todas as perguntas: defende-se das irregularidades na assinatura do Neymarque segundo a Mediapart teria sonegado impostos na transferência, ele fala sobre Luis Henrique como sua estrela, o papel fundamental de Luis Campos e as contratações.

A transferência de Neymar continua controversa

Quando questionado sobre as questões legais que envolvem Neymarmudança para Paris, Al-Khelaifi recusou-se a resolver o problema.

“Eu tenho que parar você aí, você acha PSGcom todos os impostos que pagamos, precisamos fazer isso por Neymar? Em França não existe um enquadramento legal para a compra de cláusulas de rescisão e quando se quiser comprar uma tem de se dirigir aos responsáveis ​​em França, o governo. É normal. Se você não pedir, você é estúpido”, Al-Khelaifi declarado.

“Não existe lei, então não entendo por que as pessoas inventam isso. Tudo é legal, tudo é transparente. vai fazer algo ilegal… Às vezes há coisas que são legais, mas moralmente mais questionáveis?

“Somos o clube que mais paga impostos, não apenas na Europa, mas no mundo. Você realmente acha que precisamos correr o menor risco para isso? Isso seria realmente estúpido. Ir e fazer algo ilegal…”.

Elogios a Luis Campos e possíveis contratações em janeiro

PSG não serão expansivos no mercado de inverno, com Al-Khelaifi confiando Luis Campos trabalhar de uma forma mais cuidadosa do que nos últimos anos.

“Estamos muito satisfeitos com o mercado de transferências de verão. Luis Campos tem feito um trabalho muito bom. Acho que ele é a melhor contratação que já fizemos.

“Já assinamos no inverno e disputamos dois jogos desde então. Mas estamos analisando todas as possibilidades. Se você me perguntar se está tudo acabado, eu digo que não. Estamos procurando. Estamos procurando. Estamos procurando. Mas se você me perguntar se tem certeza de contratar alguém, eu também digo que não.

“Estamos estudando todas as possibilidades. Estamos analisando todas as possibilidades. Antes Milão Skriniarlesão, as coisas eram diferentes. Antes talvez procurávamos mais um meio-campista, agora talvez um zagueiro. Estamos estudando todas as possibilidades.”

Zaire Emery, o Gerrard do PSG

As esperanças são altas para Warren Zaire-Emerye Al-Khelaifi acredita que seu futuro a longo prazo está em PSG.

“Warren tem que se tornar o Steven Gerrard do clube. Ele tem que passar a vida inteira aqui. Ele vem daqui, adora o clube. Ele está aqui pelo clube. Ele é um ótimo garoto. A educação dele, a família dele… Gosto muito dele. Ele é um exemplo para os jovens. Estou confiante que ele renovará.”

“Hoje, Paris Saint-Germain é mais parisiense. Mudamos muitas coisas este ano. O ambiente é magnífico, os jogadores lutam juntos em campo pela camisa. Estou muito orgulhoso de Luis Henriqueestilo de ataque. É um prazer ver o time jogar. É um compromisso de longo prazo e mesmo que não nos classifiquemos para a Liga dos Campeões, tenho certeza que continuarei.

“Temos algo diferente com Luis Henrique, que para mim é o melhor treinador do mundo neste momento. Ele também tem a filosofia de comandar jovens jogadores. Ele gosta de jogadores jovens e não gosta de jogadores antigos (risos), de jogadores aposentados.

Adeus ao PSG dos Galácticos

Esta chegada de Luis Henrique mudou fundamentalmente a forma como PSG recrutar, com seu sistema não adequado para nomes de estrelas.

“Não precisamos de mais estrelas. Precisamos de jogadores que respeitem a camisa, que respeitem o clube e que dêem tudo pelo Paris Saint-Germain logotipo ou camisa. O que queremos? Ninguém pode garantir o resultado”, concluiu.