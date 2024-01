Alabama anuncia oficialmente Kalen DeBoer como treinador principal, substituindo Nick Saban

Alabama perdeu pouco tempo em encontrar Nick Sabansucessor de, contratando Kalen De Boer longe do vice-campeonato nacional Washington.

O programa poderoso contratou DeBoer na sexta-feira para substituir Saban, apenas dois dias depois do treinador de 72 anos anunciou sua aposentadoria.

DeBoer tem um grande papel a ocupar no Alabama

DeBoer, de 49 anos, é ex- NAIA treinador que levou Washington ao jogo do campeonato nacional em sua segunda temporada. Agora, ele assume um programa onde Saban fez desse tipo de sucesso uma expectativa anual.

“Sempre tive um respeito incrível pelo futebol do Alabama e seu compromisso com a excelência”, disse DeBoer em comunicado divulgado pela universidade na noite de sexta-feira. “A história rica em tradição deste programa é incomparável no cenário do atletismo universitário, e estou ansioso para continuar avançando.

“Seguir o técnico Saban é uma honra. Ele tem sido o padrão do futebol universitário e seu sucesso não tem precedentes. Eu não teria saído de Washington para estudar em qualquer escola. A chance de liderar o programa de futebol da Universidade do Alabama é a oportunidade única de sua vida.“

O Alabama não divulgou detalhes do contrato de DeBoer enquanto se aguarda a aprovação formal de seu conselho de administração.

Saban anunciou sua aposentadoria na quarta-feira depois de liderar o Crimson Tide para seis campeonatos nacionais em 17 temporadas. Ele deixa sapatos enormes para preencher e expectativas superadas no programa Paul “Urso” Bryant ajudou a construir e Saban alcançou alturas ainda maiores.