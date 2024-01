Alabama se aproxima da nomeação do técnico do Washington como substituto de Nick Saban

TO mundo do futebol universitário permanece em estado de choque após a saída inesperada de Nick Saban de Universidade do Alabama. Saban na quarta-feira renunciou ao cargo de Maré Carmesimtreinador principal, cargo que ocupou durante 17 anos e viu seus times vencerem nove campeonatos de conferência juntamente com seis títulos nacionais.

Alabama agiu rapidamente para encontrar um substituto para o lendário Saban, e a escola parece ter decidido Washingtonde Kalen De Boerque treinou o Huskies no Jogo do Campeonato Nacional CFP no início desta semana.

Aposentadoria de Nick Saban: fãs do Alabama incrédulos acenam adeus pela última vez

Por que o Alabama quer DeBoer?

O Alabama tem sido associado a vários treinadores importantes nos últimos dias, incluindo Óregonde Dan Lanning, Estado da Flóridade Mike Norvelle a Longhorns do Texas‘ Steve Sarkisian. Mas todos os três treinadores reafirmaram que continuarão com seus respectivos programas – Norvell e Sarkisiano esta semana concordaram com novos contratos de longo prazo com suas escolas.

Isso deixa DeBoerque assumiu um programa em dificuldades em Washington e imediatamente o transformou em um candidato ao campeonato nacional.

De acordo com ESPNDeBoer e Alabama estão suficientemente adiantados no processo para que uma negociação ativa de contrato esteja em andamento – embora Washington espera manter DeBoer oferecendo dobrar seu salário e torná-lo um dos 10 treinadores mais bem pagos no futebol universitário.

A ascensão meteórica de DeBoer – de Sioux Falls a Tuscaloosa?

Se DeBoer acabar assumindo o cargo no Alabama, isso representaria o culminar de uma impressionante ascensão na classificação do atletismo universitário.

DeBoer, de 49 anos, tornou-se o treinador principal do Universidade de Sioux Falls em 2005, um NAIA programa para o qual ele foi um grande receptor enquanto frequentava as aulas na escola. Entre 2005 e 2009, o Pumas de Sioux Falls venceu 67 de 70 jogos e conquistou três títulos nacionais NAIA.

DeBoer então assumiu cargos de coordenador ofensivo na Sul de Illinois, Leste de Michigan, Estado de Fresnoe a Universidade de Indiana – onde ele conheceu Hoosiers quarterback Michael Penix Jr.

Pênix entrou no portal de transferência e acompanhou DeBoer a Washington em 2022, e a dupla levou os Huskies a um Campeonato Pac-12 este ano e uma vaga no Campeonato Nacional em Estádio NRG em Houston – um jogo que Washington perdeu por 34-13 para Michigan.