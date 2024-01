Alabama terá um substituto de Nick Saban “dentro de 72 horas” e há um forte favorito

TO mundo do futebol universitário foi abalado profundamente na quarta-feira, quando Nick Saban anunciou seu aposentadoria como treinador principal da Universidade do Alabama time de futebol.

Saban deixa um legado sem precedentes e sapatos impossíveis de preencher. Saban supervisionou 9 Campeonatos SEC e 7 Campeonatos Nacionais como o chefe da Maré Carmesim. Sua saída deixa um vazio enorme, mas precisa ser preenchido por alguém, e esse alguém pode ser o atual Treinador do Ano da AP.

Kalen DeBoer provavelmente será o sucessor de Nick Saban

De acordo com Joel Klatt da Fox Sports, Washington treinador principal Kalen De Boer deveria ser considerado o grande favorito para suceder Saban.

Klatt menciona que o Alabama quer mova-se muito rapidamente em encontrar um novo treinador, o que significa que um anúncio poderá ser feito já na sexta-feira. Sua lista de candidatos é curta: Steve Sarkisian, Dan Lanning e DeBoer.

Sarkisian foi o coordenador ofensivo de Bama sob o comando de Saban em 2019 e 2020. Ele agora está em Texas como treinador principal, onde vem de uma excelente temporada. Klatt acredita que Sarkisian tem já rejeitou a possibilidade de substituir Saban.

Dan Lanning, Óregontreinador principal, anunciou em suas redes sociais na quinta-feira que está ficar com os patos.

Isso deixa DeBoer, o Treinador AP do Ano de 2023. DeBoer liderou os Huskies para o Campeonato Nacional nesta temporada e obteve um tremendo sucesso nas últimas três temporadas, uma delas com Estado de Fresno e dois com Washington.

DeBoer terá um trabalho difícil em Tuscaloosa, mas é uma oportunidade que ele não pode deixar passar.