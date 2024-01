Alagamentos? Chuvas intensas? Veja a previsão do tempo para esta semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou uma previsão do tempo para os próximos dias, e infelizmente a notícia não é animada para quem esperava por dias descobertos. Após um final de semana com fortes chuvas em várias regiões do país, esperamos que o tempo permaneça fechado e com chuvas intensas nos próximos dias.

Alertas e Estágios

Nesta segunda-feira, 10 estados estão em alerta laranja para tempestades e outros 11 estados estão no estágio amarelo para chuvas fortes, até as 10h. Os estados em alerta laranja são: Acre, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Espírito Santo, Pará e Rondônia. Já os estados no estágio amarelo são: Distrito Federal, Maranhão, Paraná, São Paulo, Pernambuco, Roraima, Ceará, Mato Grosso do Sul, Piauí, Santa Catarina e Tocantins.

Além disso, Bahia e partes dos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Sergipe e Espírito Santo possuem um alerta amarelo de chuva que vai até quarta-feira no mesmo horário.

Previsão de Chuvas Intensas

De acordo com o Inmet, entre os dias 23 e 31 de janeiro, há previsão de volumes significativos de chuva, com valores acima de 80 milímetros, na porção central do país. Essa previsão é devido a uma possível formação de um canal de umidade com posicionamento mais ao norte do país, abrangendo desde o Amazonas até áreas da Região Sudeste e centro-sul da Bahia. Já na faixa norte do país, a previsão é de pouca chuva.

Ao longo da semana, espera-se pancadas de chuvas localmente fortes, com acumulados que protegem 90 mm nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Na região Sul, são esperados acumulações de chuvas maiores que 60 mm em alguns locais. Já na região Norte, estão previstos volumes maiores que 90 mm no centro-sul do Pará e Tocantins. Por outro lado, no Acre, centro-sul do Amazonas, nordeste do Pará, Amapá e Rondônia, os acumulados serão menores, e na faixa norte da região, a previsão é de pouca chuva.

Chuvas na Região Nordeste e São Paulo

Na região Nordeste, a previsão é de chuvas em forma de pancadas, podendo superar os 30 mm no Norte do Maranhão e Piauí. Já na Bahia, Sul do Maranhão e Piauí, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, estão previstos volumes expressivos superiores a 70 mm.



Em São Paulo, as chuvas intensas têm transtornos causados. Mais de 400 árvores caíram e ocorreram uma morte. O estado está em alerta de “perigo em potencial” e há risco de granizo. O fim da semana foi chuvoso e a previsão indica que o tempo continuará instável nos próximos dias.

Medidas de Precaução

Diante da tempestade de chuvas intensas e populacionais, é importante que você esteja atento e tome medidas de precaução para evitar acidentes e danos materiais.

Segue abaixo algumas dicas para se proteger durante períodos de chuvas intensas:

Mantenha-se informado sobre as condições climáticas através dos canais oficiais de meteorologia.

Evite áreas alagadas e fique longe de rios e córregos que possam transbordar.

Nunca atravesse ruas alagadas ou correntezas.

Esteja preparado com um kit de emergência contendo água, alimentos não perecíveis, lanternas, pilhas, rádio, medicamentos e documentos importantes.

Verifique a situação das árvores próximas à sua residência e, se necessário, acione os órgãos responsáveis ??para fazer a poda ou remoção de árvores com risco de queda.

Evite sair de casa durante tempestades, principalmente se houver raios.

Se estiver dirigindo e encontrar uma enxurrada, evite atravessá-la. Procure um seguro local para aguardar até que a água abaixe.

Lembre-se sempre de priorizar sua segurança e a segurança das pessoas ao seu redor. Fique atento aos alertas das autoridades e siga as orientações para minimizar os impactos das chuvas intensas.