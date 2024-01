Alan Jouban lamenta queda do peso galo feminino do UFC: ‘A divisão está em frangalhos’

Raquel Pennington foi coroada a nova campeã peso galo feminino do UFC com uma vitória cansativa sobre Mayra Bueno Silva no UFC 287. Sua primeira defesa de título provavelmente acontecerá contra Julianna Pena ainda este ano.

Pena, que detém uma vitória sobre Amanda Nunes, indiscutivelmente a maior lutadora feminina de todos os tempos, não compete desde 2022, está 3-2 nas últimas cinco lutas e na verdade não possui uma vitória sobre ninguém no escalação atual e ativa do UFC. Enquanto isso, com base apenas no ranking do UFC, há apenas dois lutadores competindo com 135 libras e menos de 30 anos – Karol Rosa e Chelsea Chandler – e eles possuem um recorde combinado de 7-4 no UFC, com ambos os lutadores atualmente vindo de derrotas.

Não faz muito tempo que o peso galo feminino era uma divisão marcante com estrelas como Ronda Rousey, Holly Holm e Miesha Tate competindo lá. Isso está muito longe do elenco reduzido que atualmente luta lá, e o analista do UFC Alan Jouban admite que realmente começou a preocupá-lo com o futuro dessa divisão.

“Houve um tempo, talvez até ainda, em que a divisão meio-pesado masculino simplesmente não fazia sentido”, explicou Jouban no último episódio de O lutador contra o escritor. “Quando Jon Jones saiu, e [Daniel Cormier] subiu, e todas essas coisas aconteceram e é apenas novo campeão após novo campeão e todas as coisas que aconteceram com os empates e os no-contests, isso e aquilo. A divisão não faz sentido. Não há um candidato ou superstar claro. Obviamente, [Alex] Pereira entrou e agora usa o ouro. Olhamos para a divisão feminina, os pesos galo, e você disse isso muito bem – é um terreno baldio.”

Jouban considera Pena a maior atração, com 135 libras, mas ainda é difícil argumentar que ela é realmente a melhor do mundo, especialmente depois que seu desempenho mais recente foi uma derrota unilateral de Nunes em 2022.

“É uma loucura para mim que quando você olha para os 15 primeiros dessa divisão, a maior estrela dessa divisão seja Julianna Pena porque ela pode falar sobre isso”, disse Jouban. “Ela é aquela que realisticamente quando falamos da Pena, ela é durona. Mas você não pode simplesmente ter uma campeã que é durona, e ela tem um truque onde gosta de falar mal. Isso torna tudo mais divertido do que algumas das garotas que não são tão polidas no departamento de relações públicas de venda de brigas.

“Mas quando você pensa que ela chocou o mundo, ela venceu Amanda Nunes, mas aí eu olho para a revanche e meio que vimos como é a realidade naquela surra de cinco assaltos. Realmente foi, foi uma surra de 25 minutos.”

Fora Pena, no topo, Jouban realmente não vê mais ninguém que se destaque imediatamente para ele como um verdadeiro candidato ao número 1 ou como uma perspectiva que vale a pena observar no futuro.

Um mergulho profundo na classificação também não deu muita esperança, com o elenco geral de 135 libras parecendo profundo no momento.

“Realmente, olho bem no fundo e estou olhando para o resto da divisão, os 15 primeiros, tentando encontrar alguma faísca, algum vislumbre de esperança”, disse Jouban. “Quem está aí? Holly Holm é a número 6. Irene Aldana teve uma chance. Ketlen Vieira, [Mayra] Bueno Silva, não tem ninguém aí. Miesha Tate está entre as 15 primeiras, adoro Miesha, mas a hora dela chegou e passou. A divisão está em frangalhos por um tempo e teremos que encontrar uma maneira de corrigir isso ou encontrar novas estrelas que surjam.

“Não há ninguém que simplesmente se destaque ou tenha algo especial. Essas pessoas se foram, então agora as pessoas que estavam no meio da divisão estão no topo da divisão.”

As outras duas divisões femininas do UFC tiveram um crescimento consistente ou pelo menos o surgimento de candidatas legítimas nos últimos anos. O peso mosca se tornou indiscutivelmente a melhor divisão para mulheres no UFC, com um amálgama de lutadoras que anteriormente competiram com 135 ou 115 libras, além de perspectivas que eventualmente evoluíram para contendores como Erin Blanchfield.

No peso palha, Tatiana Suarez é considerada uma futura campeã há muito tempo, mas não está sozinha, principalmente com lutadoras como Amanda Lemos, Loopy Godinez e até Gillian Robertson recebendo atenção ultimamente.

Esse não é o caso do peso galo, onde o próprio site do UFC tem 72 lutadoras listadas com peso de 135 libras, mas ainda inclui lutadoras como Shayna Baszler, Bethe Correia e Sarah Kaufman, que se aposentaram. Até a ex-estrela do Strikeforce Gina Carano está listada na categoria, apesar de nunca ter competido no UFC e não lutar desde 2009.

“Isso é um problema”, disse Jouban. “Vamos ter que descobrir isso. Não acho que os fãs ficarão felizes com algumas das lutas pelo título ou eventos principais que teremos. Eu continuo procurando por ele. Olho para o número 15, Chelsea Chandler. Ela tem 5-2. Ela tem sete lutas profissionais e é a 15ª do mundo. Então muitas garotas acima dela só têm 10 ou 11 lutas.

“Julianna Pena é a única que vai pegar o microfone para tentar vender uma luta que vale a pena assistir, mesmo que você não se importe com a luta. Você vai se preocupar com as idas e vindas. A intriga. Se não são os dois melhores lutadores do mundo ou, provavelmente, os dois melhores lutadores, pelo menos crie alguma intriga, mas Julianna Pena é a única.”

Logo após o término do UFC 297 no fim de semana passado, Nunes deu a entender que sua aposentadoria poderia chegar ao fim depois que ela encerrou sua carreira em junho passado e abriu mão de ambos os cinturões nos pesos 135 e 145 libras.

Por mais que possa trazer alguma emoção para trazer Nunes de volta, Jouban não acredita que isso resolva os problemas de longo prazo que assolam o peso galo.

“Mesmo que Amanda saia da aposentadoria, sim, isso daria um pequeno solavanco, ah, ok, são notícias emocionantes, mas não resolvem a divisão”, disse Jouban. “Porque mesmo quando Amanda estava aqui, era Amanda lutando contra a próxima garota da fila, a próxima garota da fila. Agora não há Amanda e a próxima garota da fila é a campeã.

“Peso galo, temos trabalho a fazer. Precisamos que algumas novas estrelas surjam em breve no UFC.”

