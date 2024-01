Álbum de aniversário do Morgan Wallen Fans Pan lançado por ex-colaboradores

O negócio é o seguinte… Wallen revelou no início desta semana que vários colaboradores formais estavam lançando uma edição de 10º aniversário de seu EP “Stand Alone” – algo que ele disse que tentou impedir, mas não conseguiu.

Bem, o álbum foi lançado e está indo muito bem nas paradas… ocupando o 12º lugar no iTunes. 100 melhores álbuns lista no momento em que este livro foi escrito – … ficando logo atrás Garanhão Megan Thee a polêmica faixa “Elevator”.

Mas, só porque algo vende não significa que os fãs sejam totalmente a favor – com muitos deles deixando críticas de uma estrela no iTunes e destruindo a empresa por trás do lançamento.